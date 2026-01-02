Frente a la crisis social, el Gobierno de Quintela acordó una agenda de trabajo en conjunto con el Obispo de La Rioja

Con el objetivo de trazar una agenda de trabajo en conjunto con la Iglesia, el Gobierno de Ricardo Quintela impulsó un encuentro clave con el monseñor Dante Braida. En esta oportunidad, el reciente secretario de Gobierno, Ricardo Herrera, llevó adelante la reunión como representante del gabinete provincial.

Tras el encuentro, Ricardo Herrera detalló que se trazó una agenda de trabajo en común. “Nos pusimos de acuerdo en temas como los 50 años del martirio de Monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera”, sentenció el funcionario.

Además, el Obispo habia manifestado la importancia de que el Gobierno de Javier Milei envíe los fondos de La Rioja, recurso económico clave para el desarrollo de la provincia. Cabe destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de abrir el diálogo con Nación para acordar el monto de coparticipación de 1988 que se le adeuda a la provincia desde la asución del Gobierno libertario. “Estamos preocupados por la situación que atraviesa la provincia de La Rioja, y, aunando criterios de una mirada en común, veremos cómo abordar este 2026”, sentenció.

El reclamo de La Rioja a Nación

En su reciente homilía durante la procesión de San Nicolás y el Divino Niño Alcalde, el Obispo reclamó a la Nación la restitución de los fondos de compensación, “logrados históricamente con amplio consenso político”. El pedido apunta a la decisión del Gobierno nacional de no incluir los fondos de extracoparticipación para La Rioja en el reciente tratamiento del Presupuesto Nacional del Congreso de la Nación.

Herrera consideró que el planteo del representante de la Iglesia “ha sido muy augurioso” y destacó que el respaldo fortalece el reclamo provincial. “Son fondos que legítimamente le corresponden a La Rioja y no al Gobierno ni a una persona en particular, sino a los riojanos, a quienes se les niega de manera arbitraria y discrecional una posibilidad de vivir mejor”, expresó.

En este sentido, remarcó: “Nos ponemos a pensar entre todos por qué las cuestiones políticas están siendo atravesadas en un reclamo meramente institucional; los fondos son para el estado provincial”.

En la oportunidad, el secretario hizo referencia al planteo de la oposición al Obispo, declaró que “vivimos en un estado de derecho y estos temas me parecen poco felices y no hacen bien a la democracia. Si hay alguien que conoce o sabe de hechos de corrupción, que la justicia actúe; no se debe usar la figura del obispo”.

Al respecto Herrara especificó: “Estoy muy preocupado porque abundan este tipo de denuncias en las redes sociales y estamos abiertos a mostrar desde el gobierno todo lo que se deba mostrar; ante las irregularidades debemos acudir a la justicia”.