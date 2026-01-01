El obispo Braida advirtió sobre la pobreza y pidió “más participación de la vida social” para enfrentar la crisis

En el marco de las fiestas de fin de año, el obispo diocesano de La Rioja, Dante Braida, se refirió al actual contexto político y económico de Argentina e instó a fomentar que “la gente tengá más participación en la vida social” para afrontar los problemas que enfrenta la comunidad a diario en todo el país.

Braida se refirió a la pobreza y aseguró que es una realidad que se percibe en la vida cotidiana. En diálogo con medios locales, expresó: “Hoy hay más gente en situación de calle. Los sueldos no alcanzan, y por eso baja el nivel de vida de las personas; mucha gente no llega a cubrir lo básico. Es el desafío que tenemos como Estado, incluso en nuestra provincia, para plantear propuestas de desarrollo”.

Además, el obispo riojano consideró que las soluciones no se reducen únicamente a la responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles, sino que también requieren la participación de la ciudadanía. “Esto también es un desafío como sociedad. Estoy convencido de que cuando hay más participación y la gente se involucra, cuando surgen iniciativas y se pueden desarrollar proyectos para los cuales la persona siente que tiene capacidad, se generan cambios reales”, detalló.

Además, el religioso llamó a la comunidad a tener un rol activo: “Creo que las soluciones también vienen de abajo y requieren de mayor participación ciudadana, la gente tiene que participar de la vida social”.

Braida también se refirió a la tradicional festividad del Tinkunaco que se celebra los 31 de diciembre y convocó a todos los riojanos. “Los invito a que vivamos este Tinkunaco con una apertura de corazón para afrontar las situaciones de este tiempo”, describió el Obispo.

El encuentro de todos los riojanos: la celebración del Tinkunaco

La Rioja se prepara para vivir un nuevo Tinkunaco, la tradicional celebración que desde hace más de 400 años evoca el encuentro entre los españoles y los pueblos originarios, reconociendo al niño Jesús como el Alcalde de La Rioja, con San Nicolás y San Francisco Solano como testigos.

El Tinkunaco, que significa encuentro en lengua quechua, conmemora un pacto de paz que se realizó en Pascua de 1593 entre los conquistadores españoles y los diaguitas, indígenas que habitaban el actual territorio de La Rioja.

Cada año, esta fiesta congrega a multitudes en torno a la figura del Niño Jesús Alcalde, constituyéndose como la celebración popular y religiosa más importante de la provincia. En esta edición, el Tinkunaco también da inicio al Año Jubilar por los 50 años de la muerte de los beatos mártires riojanos.

Las actividades comenzarán el martes 30 de diciembre a las 22:00 horas con la Velada del Niño Jesús Alcalde, que se desarrollará en el templo San Francisco, en la ciudad de La Rioja.

El miércoles 31 de diciembre, la primera misa se celebrará a las 7:00 horas en la Catedral San Nicolás de Bari, seguida por otras a las 8:00 y 9:30 horas. Al mediodía del último día del año se desarrollará el Solemne Tinkunaco entre el Niño Jesús Alcalde y San Nicolás, que tendrá lugar en el atrio de la Catedral.