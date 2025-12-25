"El amor, la paz y la esperanza": el mensaje del gobernador Ricardo Quintela para los riojanos en Navidad

A horas de celebrar la Navidad, el gobernador Ricardo Quintela envío un fraterno saludo a todos los ciudadanos de la provincia de La Rioja. El mensaje fue acompañado por un breve fragmento en el que aparece el mandatario en su última aparición pública, dentro de un encuntro con jóvenes.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario provincial expresó: "Que esta noche se renueve el amor, la paz y la esperanza en un mejor futuro para todos y todas. ¡Feliz Navidad!".

Tolerancia cero a la pirotecnia

Desde La Rioja se refuerza año a año la protección de la población mediante una política de tolerancia cero a la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo. En este marco, impulsan la campaña Mejor sin pirotecnia con el fin de promover festejos inclusivos y responsables en todo el territorio provincial.

En la provincia rige la ley N° 10.819, vigente desde agosto del 2025, cuya norma regula el uso, la comercialización y la tenencia de artificios pirotécnicos y cohetería de alto impacto con el fin de establecer tolerancia cero para pirotecnia sonora o peligrosa.

La iniciativa fue impulsada por la sociedad civil, las asociaciones protectoras de animales, organizaciones vinculadas a la discapacidad y el Consejo Provincial de Discapacidad. Además, que establecen sanciones y multas contempladas en el Código de Convivencia provincial, y otorga competencias compartidas entre municipios y la provincia para fiscalizar el cumplimiento.

Controles y clausuras

En este marco se llevaron una serie de acciones para la correcta aplicación de la ley en diferentes puntos de la provincia. En Chilecito se realizó recientemente un operativo de control en locales comerciales. El objetivo principal fue verificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal y la ley provincial que prohíbe la venta de pirotecnia sonora, así como comprobar que cada comercio contara con la documentación y habilitaciones correspondientes.

En el operativo, se clausuró un local que no contaba con la habilitación requerida y se decomisó mercadería de pirotecnia sonora que infringía la normativa vigente.

En sintonía, en la localidad de Arauco, se intensificaron los controles y las tareas de concientización, en el marco de la ordenanza 899 que establece esta prohibición, en línea con la reciente legislación provincial.

De esta manera, el municipio trabajó de manera articulada con distintas áreas y con el acompañamiento de la Policía para inspeccionar los comercios, la mayoría de los cuales ya están informados sobre la normativa y las sanciones previstas.

Festejos inclusivos

La ley provincial prohíbe el uso y comercialización de pirotecnia, con el objetivo de reducir los riesgos de incendios y proteger a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y mascotas, especialmente durante los festejos de Navidad y Año Nuevo. Aunque, recientemente, se destaca la autorización de fuegos artificiales en eventos religiosos y festivales culturales como la Chaya, siempre que sean exclusivamente lumínicos y sin ruido.