Se agranda la familia: nació el nieto de un famoso artista

Nació el nieto de un reconocido artista argentino.

La familia de Aníbal Pachano atraviesa un momento de pura felicidad. Su hija, Sofía Pachano, se convirtió en mamá por primera vez junto a Santiago Ramundo y anunció el nacimiento de su hijo a través de las redes sociales. Esta hermosa noticia llegó luego de varios días de que la influencer contara que estaba "haciendo todo lo posible" para que su hijo naciera cuanto antes.

El bebé se llama Vito y fue presentado públicamente con una imagen que rápidamente enterneció a los seguidores de la pareja. “Holi. Vito Ramundo Pachano aka Bb Millas”, escribió Sofía en sus historias de Instagram, junto a una foto en la que se ve al recién nacido recostado, con un gorrito tejido beige, envuelto en una mantita y aún con la pulsera identificatoria del hospital en su muñeca.

Sofía Pachano compartió la primera foto de su bebé.

Un día antes del nacimiento, la actriz había vuelto a captar la atención con un video que se viralizó rápidamente. En las imágenes se la veía saltando sobre una pelota terapéutica y gateando por su casa con lentes de sol, mientras respondía con ironía a la pregunta recurrente de sus seguidores. “¿Ya nació?”, le escribían. “Estoy tratando”, contestó ella, fiel a su estilo descontracturado e irónico.

El origen del extraño apodo del bebé de Sofía Pachano

El apodo “Bebé Millas” no fue casual. Durante el embarazo, Sofía y Santiago compartieron con sus seguidores una serie de viajes que despertaron simpatía y complicidad. A lo largo de 2025 recorrieron destinos como Turquía, Puglia, Nueva York, Río de Janeiro, Chile, Mendoza, Croacia, Mar del Plata y Ámsterdam, una travesía que convirtió cada kilómetro recorrido en parte del relato previo a la llegada de Vito.