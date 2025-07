Aníbal Pachano contó que tiene cáncer de nuevo.

Aníbal Pachano se sinceró sobre el drama de salud que atraviesa, tras recibir un nuevo diagnóstico de cáncer. El artista que formó parte de Showmatch y el Bailando por un sueño durante años reveló que debió someterse a una operación por su enfermedad y contó cómo atraviesa esta etapa de su vida.

El padre de Sofía Pachano se pronunció sobre su presente y aludió al embarazo de su hija; aseguró que quiere dar batalla ante esta enfermedad porque quiere ver crecer a su primer nieto. "Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación, entonces, eso me tenía muy preocupado", comenzó Aníbal Pachano sobre su salud.

"Quieras que no, por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo, a escuchar al cuerpo cuando te está diciendo algo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer", continuó Aníbal Pachano, en diálogo con Radio Rivadavia. El director teatral contó que está en tratamiento con el equipo de Favaloro, con el Doctor Barros Schelotto y el oncólogo el Dr Muggieri, a quienes definió como "maravillosos".

El artista contó cómo se manejan con los profesionales de la salud que lo atienden y reveló: "Estamos armando dos equipos de trabajo para atender mi salud. Sigo igualmente con Fundación Salud con Estela Maris Maruso, que me contiene y me ayuda a tener otra visión. A tomarlo con calma y entender el '¿para qué?'. Volver a entender el '¿para qué se instala algo en tu cuerpo?'. Eso es muy importante, siempre aprender de lo que te pasa, no entrar en el lamento".

La palabra de Aníbal Pachano sobre el embarazo de su hija

Sofía Pachano anunció su embarazo en sus redes sociales junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo, y Aníbal se pronunció sobre su inminente abuelazgo: "Estoy feliz, voy a ser abuelo y ya podemos contarlo, pasaron los tres primeros meses y los padres nos autorizaron. Estamos re contentos con Ana que vamos a ser abuelos. Yo tenía muchas ganas. No paraba de insistir, preguntar y preguntar hasta que me pararon el carro. En un momento cuando ellos ya decidieron ser padres hicieron un pacto-promesa, con un papel que decía que en algún momento me prometían que iba a ser abuelo, y firmamos los tres. Estamos todos muy felices. Le dicen Bebe Millas, porque es un bebé viajero. Sofía, mi hija, en uno de esos viajes quedó embarazada. Ya me dijeron que no puedo poner pretextos cuando nazca para cuidarlo, y ni pienso ponerlos".