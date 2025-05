Aníbal Pachano habló de su SALUD y generó preocupación: "Hay algo raro".

Aníbal Pachano es uno de los artistas más transparentes de la farándula argentina en cuanto a su salud de trata. A lo largo de sus años de trayectoria, el reconocido actor sufrió varios problemas de salud que contó públicamente y recibió gran cantidad de apoyo y acompañamiento público. Por este motivo, generó gran conmoción cuando contó el grave accidente que vivió y las repercusiones que tuvo.

Invitado a Almorzando con Juana, ciclo que conduce Juana Viale por la pantalla de El Trece, el papá de Sofía Pachano contó que tuvo un accidente mientras caminaba por la calle y reveló las repercusiones que esto causó en su salud. "Quiero hacer un cambio de medicación y de equilibrio con un compañero Alejandro Paker que me mandó a una médica espectacular y la verdad que me empecé a dar cuenta que hay medicamentos que se cruzan entre tantos que uno tiene que tomar", empezó por contar.

En este marco, sumó: "Vengo de un mes en donde tuve una mini ausencia, me caí, me golpeé. Fue un mamarracho, crucé la calle acelerado y no había nada que me chocara ni que me doblara el pie y de golpe aparezco en el piso de plancha y fue como raro". Así, siguió: "Caminé como borracho durante media cuadra y un chico que me conocía y me seguía de atrás me preguntó si estaba bien y le dije que sí, pero yo me daba cuenta que no estaba bien".

Aunque si bien la situación no fue grave, Pachano asistió a consultas con sus médicos, ya que haca años que lucha contra el cáncer y el HIV, para hacerse chequeos porque notaba que "algo que estaba bien". "Me hago todos los estudios, no me encuentran nada en el golpe, pero sí me hacen una tomografía y lo primero que les digo a mi cirujano y a mi oncólogo es que algo pasó porque yo no me acuerdo, para mí se me apagó la tele”, siguió preocupado.

Por último, sentenció: "Hay algo raro porque no me acuerdo y una amiga me dijo que hay ausencias que provocan convulsiones y ahora me acabo de hacer un PET general y estoy esperando los resultados, hay algo en el riñón".

Aníbal Pachano festejó el desfinanciamiento del INCAA, pero admitió que trabaja en Radio Nacional

En medio del desfinanciamiento del INCAA por parte del Gobierno de Javier Milei, el coreógrafo Aníbal Pachano celebró el ajuste de la administración libertaria pero confesó su participación en Radio Nacional.

El bailarín y coreógrafo estuvo en el programa de Luis Majul en LN+ y apuntó contra el subsidio del Estado a proyectos artísticos y culturales a artistas luego de que el conductor del ciclo cuestionara que "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el Inca que es una parte del Estado", para luego, apuntar: "Había mucho ruido y eso ya no existe más".

"Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar", contestó Pachano. Sin embargo, el bailarín reveló que actualmente trabaja en medios públicos. "Yo estoy haciendo Radio Nacional", dijo.