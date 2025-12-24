Fiestas con cobertura sanitaria: hospitales de La Rioja sostendrán el sistema de guardias

Desde la provincia de La Rioja confirmaron que cómo se organizará el trabajo del sector sanitario durante las celebraciones de navidad y año nuevo para garantizar la atención correspondinte: el sistema de guardias hospitalarías funcionará con total normalidad.

De esta manera, el Ministerio de Salud de la provincia garantizará la atención de urgencias y la prestación de los servicios esenciales en fechas que suelen registrar un mayor número de accidentes como consecuencia de los festejos. En este sentido, aclararon que los centros primarios de salud no estarán funcionando.

Desde la cartera sanitaria señalaron que este operativo forma parte de las políticas públicas de salud que impulsa el Gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, con el objetivo de asegurar el acceso a la atención médica.

Vacunación en Navidad

Desde La Rioja confirmaron que el Vacunatorio del Parque de la Ciudad permanecerá abierto los días 24 y 31 de diciembre, de 9 a 14 horas. La medida se enmarca en la insistencia del Gobierno provincial de cumplir con el calendario de vacunación para prevenir la propagación de enfermedades.

En diálogo con Radio Fénix, el encargado de capacitación del Vacunatorio Central, Gustavo Brizuela, explicó que, debido al receso, ese será el único vacunatorio habilitado en toda la provincia durante esas fechas. Por ese motivo, recomendó a padres, madres y tutores acercarse con anticipación para completar los calendarios de vacunación, tanto en niños como en adultos.

Consultado sobre la preocupación generada por la nueva cepa de gripe A H3N2, indicó que en el país se registraron solo tres casos confirmados, uno en Buenos Aires y dos en Chubut, y aclaró que se trata de una cepa que ya forma parte del grupo de la influenza A.

Si bien señaló que la formulación específica contra esta nueva cepa llegará recién en marzo, como sucede cada año luego del invierno en el hemisferio norte, explicó que la vacuna antigripal actualmente disponible contiene componentes que brindan un grado de protección parcial frente a H3N2, además de cubrir gripe A y gripe B. “La vacuna que tenemos no es la nueva formulación, pero sí brinda un porcentaje de protección”, afirmó.

El referente de la salud pública recordó que en La Rioja la circulación viral puede extenderse incluso durante la primavera y el verano, por lo que la vacunación es recomendable hasta el último día hábil del año, además de tomar las medidas de precaución conocidas para prevenir contagios.

En relación al stock, reconoció que algunas vacunas ya se encuentran agotadas debido a la época del año, aunque aseguró que la mayoría de las dosis continúan disponibles, mientras comienzan a ingresar los insumos correspondientes al próximo calendario de vacunación.