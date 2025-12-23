En plena crisis, la obra social de La Rioja sostuvo todas sus prestaciones y cerró el 2025 sin recortes

En un contexto económico complejo y de fuerte tensión sobre el sistema de salud, la Administración Provincial de Obra Social (APOS) de La Rioja cerró el año 2025 sin haber recortado ninguna de sus prestaciones, una situación que contrasta con lo ocurrido en otras jurisdicciones del país, donde numerosas obras sociales debieron reducir coberturas por falta de recursos.

Así lo afirmó la titular del organismo, Claudia Ortiz, al realizar un balance de la gestión en diálogo con Medios El Independiente. La funcionaria destacó que, pese a las dificultades financieras, la obra social provincial logró sostener la totalidad de las prestaciones gracias al acompañamiento del Gobierno de La Rioja y al trabajo coordinado de todo el equipo institucional. “La única obra social que no ha sacado ninguna prestación fue la provincia de La Rioja”, subrayó.

Ortiz explicó que el escenario económico impacta directamente en el funcionamiento de APOS, ya que sus ingresos dependen del salario de los trabajadores afiliados. “Nuestro ingreso per cápita en marzo fue cercano a los 22 mil pesos por persona, mientras que el gasto promedio ascendía a unos 87 mil pesos. Esa diferencia genera un déficit muy importante”, detalló, al tiempo que remarcó que sin el respaldo del Estado provincial sería imposible garantizar la cobertura actual.

Durante el año, señaló, se llevaron adelante reuniones mensuales de la Junta de Compras para evaluar la situación financiera y priorizar gastos, con el objetivo de administrar los recursos de manera responsable. No obstante, advirtió que la crisis del sistema es profunda. “Estamos llegando a un punto límite. Si no hay una reactivación económica y no se recupera el sector privado, el panorama para 2026 es preocupante”, afirmó.

En paralelo, la titular de APOS destacó los avances en la digitalización de servicios, una estrategia orientada a mejorar el acceso de los afiliados, agilizar trámites y optimizar los procesos internos de la obra social.

Finalmente, sostuvo que, en un escenario de desregulación y ajuste, las obras sociales provinciales son las que logran sostenerse gracias al fuerte acompañamiento estatal y a su vínculo directo con las comunidades locales. “Hoy el único modelo que se está sosteniendo es el de las obras sociales provinciales, porque cuentan con el respaldo del gobierno y convenios de reciprocidad que permiten garantizar la atención”, concluyó.

Cayó la venta de medicamentos en La Rioja

La venta de medicamentos en La Rioja registró una caída interanual del 8,5%, en el marco de la crisis económica y los cambios en las políticas de cobertura, especialmente en el PAMI. Según un informe quinquenal elaborado por la entidad, que analiza el período 2020–2024, el impacto del ajuste se volvió más profundo en el último año.

Así lo confirmó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Silvia Brizuela, en diálogo con Medios Rioja, donde explicó que entre 2021 y 2022 el consumo de medicamentos mostró una recuperación en cantidad de unidades, pero la tendencia se revirtió posteriormente. En 2023, la baja fue del 3,5%, mientras que en 2024 el descenso alcanzó el 8,5%.

“Estamos hablando de una pérdida de alrededor de 60 millones de unidades comercializadas en términos anuales”, detalló, y remarcó que esta situación afecta tanto a las farmacias como a los afiliados.

Asimismo, señaló que el aumento del copago de PAMI, que se duplicó hacia diciembre de 2024, tuvo un impacto directo en la reducción del consumo de medicamentos.