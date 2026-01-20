El fútbol argentino vuelve a ponerse en marcha este fin de semana con la disputa de la primera fecha del campeonato, repartida entre jueves, viernes, sábado y domingo, y con un amplio abanico de partidos que marcarán el inicio de la competencia tanto en la Zona A como en la Zona B. Con la pelota a punto de rodar, la AFA dio a conocer las designaciones arbitrales completas para cada encuentro, un dato siempre observado con lupa en el arranque de cada torneo.

La actividad comenzará el jueves 22 de enero, con Aldosivi recibiendo a Defensa y Justicia en Mar del Plata, bajo el arbitraje de Daniel Ezequiel Zamora. Ese mismo día, Unión y Platense jugarán en Santa Fe con Pablo Echavarría como juez principal, mientras que Banfield–Huracán tendrá a Bruno Amiconi. El cierre del jueves será intenso, con doble función nocturna: Central Córdoba–Gimnasia (Mendoza), dirigido por Hernán Mastrángelo, e Instituto–Vélez, con Andrés Merlos.

El viernes 23, la atención estará puesta en varios cruces de peso. San Lorenzo y Lanús abrirán la jornada con Pablo Dóvalo como árbitro, en un duelo que promete ritmo desde el inicio. Más tarde, Independiente recibirá a Estudiantes con Nazareno Arasa impartiendo justicia, mientras que Talleres–Newell’s contará con Luis Lobo Medina. La jornada se cerrará con Independiente Rivadavia–Atlético Tucumán, bajo el control de Bryan Ferreyra.

El sábado 24 de enero ofrecerá otros partidos atractivos. Barracas Central–River, uno de los focos de la fecha, será arbitrado por Nicolás Ramírez, con el VAR a cargo de Héctor Paletta. Luego, Gimnasia–Racing tendrá a Leandro Rey Hilfer, y el cierre sabatino será en Rosario, con Rosario Central–Belgrano, dirigido por Yael Falcón Pérez.

La fecha se completará el domingo 25, con una triple cartelera. A primera hora, Boca visitará a Deportivo Riestra con Sebastián Zunino como árbitro principal y Ariel Penel en el VAR. Más tarde, Tigre–Estudiantes de Río Cuarto será conducido por Felipe Viola, mientras que Argentinos Juniors–Sarmiento cerrará la jornada con Andrés Gariano como juez central.

