Furia de panelistas en Gran Hermano: la picante advertencia de Marisa Brel a Laura Ubfal

Las panelistas de Gran Hermano tuvieron un afilado cruce que terminó en un enfrentamiento que podría escalar en la Justicia. El motivo que llevó a Marisa Brel a la furia contra Laura Ubfal, su compañera en El Debate.

Algunos escándalos de Gran Hermano traspasan la casa y provocan fuertes repercusiones: el último de ellos lo protagonizaron las panelistas Laura Ubfal y Marisa Brel, quienes se trenzaron en un afiladísimo cruce en torno a la decisión de la participante Romina Uhrig de dejar a sus hijas pequeñas para ingresar al reality. La discusión que abarcó temas como la maternidad y la autonomía de la mujer escaló a mayores y podría terminar en la Justicia.

La situación se generó el jueves pasado, cuando los panelistas de El Debate opinaron sobre los frecuentes llantos de Romina porque está lejos de sus hijas (una es apenas una beba de un año) y analizaron su participación en el reality. "Yo la veo llorando y la verdad que me sensibilizo, pero también pienso en sus hijas y es algo que no me cierra. Para mi ella tendría que estar con sus hijas", opinó Marisa Brel siendo rápidamente cruzada por Sol Pérez, quien indicó que no opinaba lo mismo con respecto al exparticipante Juan Reverdito.

"Cuando seas mamá quizás lo entiendas, pero por ahora no lo sos", arremetió Brel. Eso hizo que Laura Ubfal le saltase a la yugular e irrumpiese el ida y vuelta para sentar su opinión a favor de Pérez: "Sostenés un discurso que arruinó a las mujeres y las condenó toda la vida. Es brutal lo tuyo”. Reafirmando sus declaraciones al día siguiente en Intrusos (América TV), Ubfal provocó que la furia de Brel saltase por los aires y decidiese llevar el conflicto a escalas mayores.

La advertencia de Marisa Brel a Laura Ubfal: "Estoy re caliente"

"No voy a permitir que la señora Laura Ubfal mienta sobre mis dichos. Nunca dije que las mujeres no pueden trabajar. Yo trabajo desde los 15 años y doy trabajo a más de 1000 mujeres. Dije que yo no podría estar dos meses sin saber nada de mis hijos. Exijo disculpas públicas. Yo amo que las mujeres sean independientes. A mí nunca me mantuvo un hombre. Nunca. Me hice de abajo y tengo todo lo que tengo gracias a mi trabajo. Enseño a las mujeres de Argentina y toda América y España a ser emprendedoras. Soy libre e independiente", arremetió Brel en su descargo público en Twitter, dirigido a Ubfal.

"Cada mujer es libre de elegir sus elecciones. Si alguien elige separarse de su bebé y no saber de él por 4 meses, es su decisión. Yo no lo haría. Ese es el punto. Mi imagen pública es parte de mi trabajo y no voy a permitir que Laura Ubfal me injurie e instale en la sociedad que criticó a las mujeres que trabajan. Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí. Si no, a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así", cerró Brel, anunciando que llevaría a Ubfal a juicio en caso de no tener una disculpa pública.