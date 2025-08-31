La Voz Argentina tendrá un cambio a partir de esta semana.

La Voz Argentina abre una nueva etapa el lunes 1 de septiembre tras los playoffs y a este cambio se le suma otro: habrá un spin off que antecederá cada gala. La Previa de La Voz será el ciclo que saldrá al aire antes del programa de Telefe; según algunos medios, se trata de una maniobra del canal para levantar el rating del show.

Si bien el reality cuyo jurado está compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! tiene buenas mediciones de rating y es lo más visto de la televisión argentina desde su estreno, la semana pasada sufrió una leve baja en su rating que lo dejó por debajo de los dos dígitos. De ese modo, medios como Ciudad.com, Exitoína y Minuto Uno señalan a esta decisión como una estrategia para ganar audiencia.

La Previa de La Voz saldrá al aire a partir de las 21.30 mientras que la emisión oficial de la gala se dará a las 21.45. Esta medida se da después de que en el último programa, emitido el viernes 29 de agosto, lograra un promedio de 9.1 de rating. De ese modo se marcó una medición baja para lo que venía haciendo La Voz Argentina, pero aún asi le sacó mucha diferencia al ciclo con el que compite de manera directa, Buenas Noches Familia de Guido Kaczka, que hizo 5.5 puntos.

Soledad Pastorutti reaccionó a las críticas por sus elecciones en La Voz Argentina

La artista habló sobre aquellos que la acusan de elegir siempre a folkloristas y soltó: "Es increíble eso porque en otras versiones he sido muy criticada porque no me daba vuelta cuando cantaban folklore. Entonces, ahora que estoy un poco distinta, más relajada... viste cómo es. Antes porque no, ahora porque sí". Estas acotaciones se dieron en el programa de streaming de La Voz Argentina, cuando Sofi Martínez le consultó: "Debés haber leído esto de que empieza el bombo, el folklore, y La Sole ya se dio vuelta".

Una presentación icónica en La Voz Argentina

La participante del Team Lali, Valentina Otero, se enfrentó a Alan Lez en un knock-out que deslumbró al jurado de La Voz Argentina. Mientras Lez interpretó Cuando pase el temblor de Soda Stereo, Otero eligió Bancate ese defecto de Charly García. Aunque Lali Espósito decidió quedarse con Lez en su equipo, la fuerza de Valentina no pasó desapercibida: Soledad Pastorutti utilizó su opción de “robo” y la sumó a su team, asegurando su continuidad en el show de Telefe. La versión de Otero de la obra de García fue enérgica, potente y teatral, con un nivel interpretativo que transmitió el tono crítico y sarcástico de la canción.