La Voz Argentina recibió a un dúo que hizo una versión folklórica de un hit del rock.

La Voz Argentina tuvo una noche más de su etapa de Playoffs y dos concursantes del team de Luck Ra dieron que hablar por su interpretación de Himno de mi Corazón de Los Abuelos de la Nada. El dúo puso voz a este clásico del rock nacional en una versión folklórica, lo que descolocó para bien a todos los jurados.

Se trató de Enrique y Tomás Olmos, los hermanos tucumanos que sorprendieron a los jueces en las audiciones a ciegas con la interpretación de la icónica Zamba a Monteros. En esta ocasión el dúo preparó una versión diferente del clásico del repertorio nacional y no defraudaron a los jurados.

Si bien en su interpretación mantuvieron la esencia y la estructura musical de Himno de mi Corazón, el arreglo incorporó una base de chacarera que se amoldó al estilo de Enrique y Tomás Olmos. Todos los jurados felicitaron a los folkloristas en La Voz Argentina y en las redes sociales los usuarios dejaron miles de mensajes de admiración: "Cantaron muy lindo una versión original", "Hermosa versión" y "Una vez más brillaron Enrique y Tomás. Una belleza la versión que hicieron", fueron algunos de ellos.

La respuesta de Soledad Pastorutti a las críticas por La Voz Argentina

La cantante se refirió a quienes la acusan de elegir siempre a folkloristas y soltó: "Es increíble eso porque en otras versiones he sido muy criticada porque no me daba vuelta cuando cantaban folklore. Entonces, ahora que estoy un poco distinta, más relajada... viste cómo es. Antes porque no, ahora porque sí". Estas acotaciones se dieron en el programa de streaming de La Voz Argentina, cuando Sofi Martínez le consultó: "Debés haber leído esto de que empieza el bombo, el folklore, y La Sole ya se dio vuelta".

La fuerte emoción de Lali Espósito en La Voz Argentina

Un participante interpretó la canción Del Otro Lado, perteneciente al primer disco de Lali Espósito -lanzado en 2013- y ella no pudo contener las lágrimas en el estudio de La Voz Argentina. "Me mató. Yo tenía 21 o 22 años cuando escribí esta canción y escucharla tan bien cantada por otra persona es verdaderamente emocionante", comentó con la voz entrecortada por la emoción la cantante.