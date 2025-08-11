Llora el rock por el anuncio de un histórico cantante: "Mis doctores ya no pueden hacer nada"

Una de las figuras más destacadas del rock atraviesa una durísima enfermedad y realizó un triste comunicado.

Una de las figuras más destacadas del rock internacional anunció que sus doctores "ya no pueden hacer nada" debido a una enfermedad durísima que atraviesa desde 2024. El comunicado causó conmoción en sus seguidores y en el mundo de la música.

Xava Drago, cantante de la histórica banda mexicana Coda, agradeció a todos los que colaboraron para que su salud mejorase aunque aclaró que ya está en una instancia irreversible. Si bien hace algunos meses había celebrado que el cáncer de estómago se había ido, en abril de 2025 volvió a caer y actualmente está en una situación muy difícil.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles", expresó Xava Drago.

La conmovedora frase con la que Xava Drago finalizó su comunicado

Terminando su mensaje en Instagram, el cantante de Coda agregó: "Lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”. Sin dudas, lo manifestado por el cantante de esta banda mexicana generó una tristeza infinita en sus fans y en la cultura internacional en general.