Brilló en el Bailando y le cantó las 40 a Tinelli en la cara: "Cuando arrancaste a cortar polleritas"

El conductor quedó expuesto por una figura del espectáculo que participó de ShowMatch.

Una de las figuras que brilló con Marcelo Tinelli en Bailando por un sueño le cantó las 40 al conductor en la cara por una situación que era recurrente en el programa: el corte de polleras en vivo. Como el oriundo de Bolívar arrancará un programa de streaming con ella y todo un amplio equipo, realizaron un dinámico contenido para redes sociales y aprovechó para cuestionarlo.

Tinelli comenzará un nuevo programa en el canal de streaming Carnaval que se llamará Estamos de paso con un equipo conformado por Pachu Peña, Carla Conte, El Tirri, Sabrina Rojas, Fede Bal, Iván Ramírez y Sebastián Almada. Para generar contenido en redes, hicieron el famoso juego "escucho pero no despido".

Cuando le tocó a Carla Conte, la actriz fue tajante aunque sin perder el tono chistoso. "Cuando arrancaste a cortar polleritas te la hubiera metido en el orto", lanzó. Para ponerle una pizca de humor, Marcelo preguntó: "¿La tijera o la pollerita?". Si bien se dio en un ambiente distendido, no es la primera vez que una mujer que participó del reality show de Tinelli menciona esta situación que ocurría al aire.

Cabe recordar que la fecha de inicio del ciclo será el próximo martes 23 de septiembre a las 20. Este nuevo desafío de Tinelli se enmarca en un contexto donde no estuvo haciendo televisión durante todo 2025 y tiene la intención de regresar pensando en 2026, aunque no se sabe bajo qué formato.

La propuesta de Tinelli para llevar el Bailando fuera de Argentina

En pleno período de bajo perfil mediático, Marcelo Tinelli fue sorprendido con una propuesta para trasladar el formato de Bailando por un Sueño -cuyos derechos compró- a Uruguay. El acuerdo contempla una suma de dinero significativa y un amplio presupuesto destinado a la producción, con miras a concretarse en 2026.

No hace falta remarcar que la relación entre el conductor y el público uruguayo es cercana. Tiempo atrás, su programa llegó a encabezar el rating en el horario central de ese país, alcanzando gran repercusión. De acuerdo con lo trascendido, la intención sería competir de manera fuerte en el mercado televisivo con Tinelli como principal figura. "La propuesta se la hicimos ahora porque queremos anticiparnos. Sabemos que tiene muchas ganas de volver a la televisión y sería un cierre ideal que lo haga con nosotros”, expresó a C5N una fuente del canal".