Marcelo Tinelli explotó contra Pampito.

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la polémica por los rumores que circulan sobre su relación con Milett Figueroa. Según trascendió en Puro Show, la pareja mantendría un vínculo ficticio y esperaría la segunda temporada de Los Tinelli para anunciar la separación.

El conductor de ShowMatch reaccionó con furia en sus redes. “Siento que tenés que ser respetuoso y decir la verdad. No sé cuáles son tus fuentes ni tu intención, pero nada de lo que decís es verdad”, escribió en X, aunque luego borró el mensaje. Acto seguido, agregó: “Milett Figueroa está acá porque me vino a ver a mí, su novio. Vamos a grabar el reality también. Y las flores se las mandé yo personalmente al programa”.

En Puro Show, Pampito no se quedó callado. “Se ve que la balubi entró”, ironizó. Y defendió su postura: “Jamás le falté el respeto a Milett. No te vi saltar con otros colegas cuando sí lo hicieron. Este chisme, además, me lo contó alguien que labura en el reality”.

Luego redobló la apuesta: “Ángel de Brito le dijo de todo a Milett, Yanina Latorre le dijo de todo a Milett. Yo entiendo que es más fácil tirarme un balazo a mí, que yo soy un cuatro de copa. Tinelli no les contestó a Ángel y a Yanina se las tira conmigo. Entonces, arruga”.

La palabra de Milett ante los rumores

El jueves pasado, Puro Show mostró una nota que le hizo Cande Mazzone a Milett en Buenos Aires. Consultada por qué no habló de Tinelli en Perú, la modelo respondió: “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos qué nos pasa”. Además, cuestionó la insistencia sobre la convivencia y aclaró: “Nos dedicamos a disfrutar”. En el estudio, Pampito sumó un “chisme de pasillo” que reavivó las dudas sobre el presente de la pareja.