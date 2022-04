La drástica decisión de Marcelo Tinelli para su regreso a la televisión

Luego de confirmar su vuelta a la pantalla chica, Marcelo Tinelli adelantó detalles del nuevo formato.

Marcelo Tinelli adelantó detalles exclusivos de su regreso a la televisión. Luego de unos meses alejado de la pantalla chica y tras varias especulaciones en relación a su futuro laboral, el conductor comenzó a cranear el nuevo formato que llevará adelante. Una propuesta renovada, un equipo nuevo y una gran producción son algunas de las cosas que podrán verse.

"Volvemos. Tenemos contrato firmado con eltrece para arrancar en junio", anunció Marcelo Tinelli hace algunas semanas atrás en diálogo con el programa de Rosario. En ese entonces, el conductor no pudo adelantar muchos detalles, pero ahora que el programa está más encaminado, algunas cuestiones salieron a la luz. En una reciente entrevista con Pablo Montagna para La Nación, Tinelli develó insólitos detalles de su regreso a El Trece en este 2022.

Luego de 16 años de trabajar con el formato de Showmatch, Marcelo Tinelli y su equipo tomaron una drástica decisión con respecto al futuro del programa: hasta nuevo aviso, este show no estará en pantalla. "No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre", aseguró el conductor en este diálogo.

Por otro lado, pese a dejar de lado su histórico formato, Tinelli no se desligará del baile y el canto. Durante el 2021, el conductor probó suerte con una reversión del clásico ShowMatch, al que llamó La Academia. En este programa, los participantes debían mostrar su habilidad en diversas destrezas como el canto, el baile y la acrobacia. Sin embargo, ahora la apuesta va por otro lado: según adelantó el mismo periodista, Tinelli apostaría por un formato internacional que jamás se probó en la televisión argentina.

Cómo será el nuevo programa de Marcelo Tinelli en El Trece

Según informó Pablo Montagna, Marcelo Tinelli junto a La Flia apostarían por el formato internacional All Together Now. Este show de talento creado por la BBC cuenta con la particularidad de tener a 100 personas como jurado.

En la dinámica de este programa, los participantes tendrán que mostrar su talento con la consigna dada y luego serán evaluados por el jurado. Sin embargo, lejos de contar con una devolución personalizada, el sistema de se mide a través de puntos: cada jurado que se levante de su silla cuenta como un voto positivo. Quien más votos acumule, se consagra como el mejor de esa competencia.

Aunque si bien esta es la primera opción de Marcelo Tinelli y su equipo, Montagna aseguró que también existe la posibilidad de que llegue otro formato llamado The Dancer, también de origen inglés.