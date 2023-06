Ángel de Brito le declaró la guerra a Rodrigo Lussich: "Vive odiado, pobrecito"

Ángel de Brito volvió a enfrentarse contra Rodrigo Lussich y soltó una controversial declaración sobre el conductor uruguayo.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), hizo un duro descargo contra Rodrigo Lussich, presentador de Socios del Espectáculo (El Trece). Es sabido que ambos están enfrentados desde hace años y que, en más de una oportunidad, se cruzaron tanto en televisión como en las redes sociales. De Brito no aguantó más y, tras una nueva situación tensa que ocurrió entre los dos, volvió a apuntar contra su colega.

Todo comenzó cuando Lussich se negó a darle una nota a Alejandro Castelo, cronista de LAM, quien lo estaba esperando en un aeropuerto para preguntarle por los premios Martín Fierro 2023. Para sorpresa del movilero, Lussich se negó a dar declaraciones y lo ignoró por completo. Esto no le gustó nada a Ángel, quien no tardó en responderle.

"Rodri querido, ¿cómo andás?", le preguntó el cronista. Inmediatamente, el conductor de Socios del Espectáculo le respondió, tajante: "No hablo con LAM". "Pero Rodri, la mejor. Te iba a preguntar por los Martín Fierro. Pero de trabajador a trabajador, te hablo en serio, con respeto", insistió el cronista, mientras el periodista se escapaba. Al ver el video del momento, el conductor de LAM comentó, completamente indignado: "No nos quiere hablar, no sé. Vive odiado, pobrecito".

La fuerte pelea entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich

A mediados de 2022, Lussich y De Brito tuvieron un fuerte enfrentamiento por el rating vía Twitter. "Bajate del pony que es más alto que vos, sanguijuela! No escupas con el rating que estás bastante flojo, ex campeón. Felicitaciones Intrusos, que ayer fue lo más visto de América con el Wandagate. Genios!", disparó Lussich contra el conductor de LAM. "No te pongas tan agresivo. Pensé que eras un bailarín simpático! ¿Te molesta mi altura? También felicito a Intrusos, que levantaron el muerto que dejaron ustedes", le respondió De Brito.

En otro tweet, Ángel felicitó "al cocinero de Telefe", en alusión a Ariel Rodríguez Palacios, por liderar después de "todos los años de éxito" en las mañanas de El Trece. "Y a LAM, que tiene promedios a los que nunca llegaste en América TV", cerró el conductor. Desde entonces, protagonizaron varios otros cruces en la plataforma y en televisión y su relación se volvió más tensa que nunca.