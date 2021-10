Adrián Suar retó a Luciano Cáceres y le advirtió: "Vamos a cerrar"

El actor le confesó a Jey Mammón que ligó un reto de Adrián Suar en las grabaciones de una novela de Polka.

Luciano Cáceres pasó por el programa de Los Mammones, ciclo de América TV conducido por Jey Mammón, y fue sorprendido por una reconocida amiga que le pidió que cuente una insólita anécdota con Adrián Suar en las grabaciones de la tira de Polka, "Los ricos no piden permiso".

El momento ocurrió cuando Jey Mammón le mostró un video a Luciano Cáceres en el que aparecía Julieta Cardinali para saludar al invitado y le recordó una curiosa anécdota sobre una novela que hicieron juntos donde revivían a la gente en un laboratorio. "La pasábamos bomba", sentenció la actriz.

Ante las risas del estudio, el actor pasó a contar la intrigante historia: "Nos tocó hacer la novela de 'Los ricos no piden permiso' y hacíamos como una novela aparte. En un momento hasta nos sacaron la locación. Hacíamos experimentos en los que había agua milagrosa en una laguna y podíamos resucitar gente. Tenía poderes. Servía para decantar algunos personajes o que vuelvan", explicó Luciano Cáceres. La serie a la que se refiere cuenta con una sola temporada y fue emitida por El Trece en el 2016.

Pero el momento más llamativo de la historia fue cuando relató el reto que se ligó por parte de Adrián Suar por esta costumbre que tenían con Julieta Cardinali: "En un momento, Adrián, a quien quiero mucho y le debo muchos laburos, nos dijo 'che, están haciendo otro programa, vamos a cerrar el laboratorio, seguí teniendo poderes pero esa locación se va a transformar en la despensa'", reveló Luciano.

Grave denuncia de un actor contra Adrián Suar

Adrián Suar está envuelto en un verdadero problema. El productor de El Trece acaba de recibir una grave denuncia por parte de un famoso actor que sin dudas ha triunfado en diversas pantallas: la de Telefe, TV Pública y Netflix. Luego del lanzamiento de la telenovela "La 1-5/18", al hombre de Grupo Clarín lo acusan de haber copiado a una exitosa serie argentina.

En las últimas horas, el hombre que interpretó el papel de Pedro "Pedrito" Pedraza en la serie "El Marginal" estalló de furia contra Suar y El Trece. Con un gran fastidio, Brian Buley manifestó su bronca en diálogo con Radio Mitre, donde manifestó su descontento por el plagio que hubo en la nueva novela: “La verdad es que la vi y, como actor, hay muchas cosas que no me gustan. Estando ahí, haría algo mejor... Yo vengo de El Marginal, pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó". Y agregó: "Me da mucha bronca. Yo podría haber aportado otras cosas mejores. No me estoy agrandando ni nada por el estilo, pero tengo mucha más cancha".