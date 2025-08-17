Adrián Suar habló sobre la muerte de Alberto Martín.

Adrián Suar se mostró angustiado en las redes sociales por una reciente muerte que afecta al espectáculo argentino todo: el actor Alberto Martín perdió su vida a los 81 años tras luchar contra una enfermedad. El gerente de El Trece escribió sentidas palabras en su descargo de redes sociales.

El artista le dedicó una de sus historias de Instagram a la memoria de Alberto Martín y dejó en claro que el actor tuvo mucha injerencia en los comienzos de su carrera. En el posteo se puede ver una foto de Adrián Suar junto a su colega cuando ambos eran jóvenes y el fundador de Polka daba sus primeros pasos en la industria de la TV.

"Negro, amigo mío. Compartimos más de treinta años de amistad. Te voy a llevar siempre en mi corazón, gracias por esas charlas tan lindas que siempre tuvimos", escribió Adrián Suar en el posteo que le dedicó a Alberto Martín. Cabe recordar que el famoso productor trabajó junto al fallecido actor en la tira de El Trece, Tal Para Cual, emitida en el año 1994.

El espectáculo de duelo por la muerte de Alberto Martin

"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", escribieron desde la cuenta oficial de Multiteatro, del empresario teatral Carlos Rottemberg.

Alberto Martín.

Carmen Barbieri, personalidad muy allegada a Alberto Martín con rumores de amorío entremedio, se pronunció sobre esta muerte y sostuvo: "Ahora sí descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón", en sus redes sociales. En medio de una gira teatral, Carmen se tomó un tiempo para despedir a su allegado.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores por la muerte de Alberti Martín

"Con profundo pesar, despedimos al actor Alberto Martín, afiliado a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1968. Protagonista de una vasta trayectoria, dejó su huella en la televisión, el cine y el teatro. Acompañamos con afecto y respeto a sus hijos, nietos y seres queridos en este doloroso momento", escribieron desde la entidad. Y siguieron: "Nació el 8 de mayo de 1944 en José León Suárez, bajo el nombre de Luis Alberto Di Feo. Su última aparición televisiva fue en Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, donde se destacó cocinando, una de sus grandes pasiones".