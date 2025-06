A los 51 años, murió una histórica conductora de televisión: "Son noticias que no nos gusta dar".

La televisión se encuentra de luto luego de conocerse la dolorosa noticia de la muerte de una famosa conductora. La noticia recorrió todas las redes sociales en cuestión de minutos y muchos de los espectadores del ciclo que solía llevar a cabo manifestaron su tristeza al enterarse de este triste noticia.

Se trata de Patricia Fuenmayor, una reconocida conductora venezolana que también fue elegida como Miss Venezuela. La famosa mediática llevaba a cabo el ciclo Despierta América, emitido por Univisión, y se había consagrado como una de las figuras principales del canal. Sin embargo, una vez que fue diagnosticada de cáncer, se alejó de los medios para poder enfocarse en su recuperación, pero lamentablemente falleció este martes 9 de junio.

“Son noticias que no nos gusta dar. La familia de Despierta América sufre una gran pérdida. Esta madrugada falleció nuestra amiga y colega Patricia Fuenmayor”, declaró el conductor Raúl González durante la mañana del martes, cuando le confirmaron la dolorosa noticia que golpeaba a todo el equipo presente. Aunque si bien su familia decidió mantener hermetismo al respecto, se conoció que Patricia falleció tras una intensa lucha contra el cáncer que no logró vencer.

Quién fue Patricia Fuenmayor, la famosa conductora venezolana que dejé huella en la televisión

En 1997, Patricia Fuenmayor saltó a la fama al alcanzar la final del certamen Miss Venezuela, representando al estado Zulia, y en 1998 fue coronada Miss Sudamérica, título que marcó el inicio de su carrera mediática Ese mismo año ingresó en la televisión venezolana como presentadora del clima en Noticiero Venevisión, labor que combinó durante tres años con su rol de locutora en el programa radial “De Cerquita” de X 88.9 y como reportera deportiva en Teledeportes.

En 2003, ya consolidada, fue seleccionada por E! Televisión Latinoamérica para conducir coberturas de moda internacional; al año siguiente creó y lideró el programa vespertino “De Boca en Boca” en RCTV. También participó en “Cita con las Estrellas” y en 2009 presentó el magazine “Mentiras Verdaderas” en RCTV. Tras el traumático secuestro de su esposo, el cirujano Jorge Safar, en 2015, Patricia decidió emigrar con su familia a Nueva York en búsqueda de seguridad. En 2017, comenzó a trabajar con Noticias Univisión 41, donde condujo el noticiero “Edición Digital New York”, y ese mismo año pasó a ser corresponsal del matutino Despierta América. Allí se ganó el cariño del público hispano por su estilo cercano y profesional. Lamentablemente, tras una batalla de año y medio contra el cáncer, falleció en Nueva York el 9 de junio de 2025, a los 51 años, noticia que se dio a conocer en vivo en el programa.

Preocupación en la TV: Canal 13 quiere echar a una de sus figuras

Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica. Según trascendió en las últimas horas, su continuidad en El Trece está en riesgo tras una serie de declaraciones explosivas que hizo en su debut en el canal de streaming Carnaval Stream, donde comparte espacio con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Durante la emisión, la conductora no escatimó en críticas hacia su actual canal: “Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m...”, disparó. Además, denunció presiones internas: “Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme”.