Figura de El Trece sufrió un incendió en su departamento y perdió todo.

Carolina Ibarra -conductora del recordado programa Zapping Zone y exfigura de El Trece en el jurado del reality Canta Conmigo Ahora- fue víctima de un incendio que consumió por completo a su departamento mientras ella se encontraba en Santa Fe por proyectos laborales. El llanto desconsolado de la actriz durante un móvil y su pedido desesperado a cámaras.

En un móvil con Puro Show, la ex conductora de Zapping Zone contó que previo a sufrir el incendio, meses atrás se separó del padre de su hijo y también atraviesa el duelo de su madre, quien falleció hace poco. “Yo tenía que viajar a Santa Fe, tenía los pasajes y debía llegar a Retiro. Ese día, como tantos otros, tenía que dar clases de teatro que me ayudan a solventar mi vida. Terminé de dar las clases, estaba muy cansada, y tuve que volver a las apuradas porque no llegaba al micro. Hice todo a las corridas y cuando me fui olvidé prendida una luz de led. Solo eso. ¡Una luz! Bueno, esa luz hizo corto y se prendió fuego todo”, señaló.

Según relato la actriz y conductora Carolina Ibarra, un vecino que salía a pasear a su perro fue quien advirtió el humo proveniente de su PH y pudo alertar para apagarlo y controlar la situación. Tras contar como perdió todo dentro del incendio, desde Puro Show se solidarizaron con ella y le insistieron con que comparta su alias para que pueda recibir donaciones. “Tengo que empezar con la parte eléctrica, el electricista me pasó un presupuesto de casi dos millones de pesos entre materiales y mano de obra”, se lamentó.

La misión para ayudar a Carolina Ibarra que logró un impensado monto millonario en pocos segundos

En cuestión de minutos Ibarra pudo recaudar lo necesario para poder recuperar lo perdido, inclusive recibió colaboraciones del mismo panel del ciclo de El Trece. “Alguien que amo mucho te acaba de transferir lo que necesitas para pagar todas la instalación eléctrica, me emociona, lo hizo mi hermana, Barb. Y de la marca Arredo te van a mandar ropa de cama, toallas, yo me voy a encargar de que te llegue todo”, le informó Angie Balbiani.

Emocionada hasta las lágrimas por lo sucedido, la actriz Carolina Ibarra rompió en llanto ante la solidaridad de la audiencia: “No lo puedo creer. También desde el minuto uno Coco Fernández me escribió, me vive diciendo ‘decime qué necesitas’, y yo estoy paralizada, ayer lloraba. Pienso que mis papas desde arriba ayudaron a que no pase a mayores, que me protegieron”. Finalizando el móvil, los conductores del magazine de espectáculos de El Trece mostraron que el alias había recaudado un total de tres millones de pesos.