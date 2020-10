Tras los rumores que hablaban de su estado de salud, Nacha Guevara rompió el silencio y se manifestó en las redes sociales tras la burla de Lola Latorre al aire de Ciudad Magazine. Mediante su cuenta personal de Instagram, la jurado del Cantando 2020 enfatizó en el buen pasar que está teniendo y le llevó tranquilidad a sus seguidores.

"Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto, es consciente. Es voluntario. Si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video, que no tengo muy claro adónde quiero ir o quiero ser concisa, completa, y quiero decirlo todo, tengo tiempo limitado, me ocurre", manifestó Nacha Guevara, explicando las razones por las que se generan los gestos de los cuales se burló la hija de Yanina Latorre.

Nacha Guevara explicó cuándo realiza los gestos por los cuales Lola Latorre se burló

Nacha Guevara despejó dudas, aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y explicó por qué realiza los gestos que derivaron en la burla de Lola Latorre: "Cuando estoy en el Cantando, y miro ciertas cosas, me ocurre. Algunas tan feas... Y trato de ver cómo descifrar y cómo encarar al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo, es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso".

"Pero no se preocupen, si tuviera una enfermedad, no sé qué haría. La verdad no sé que haría, yo decidiría en el momento qué hacer. Porque eso le pertenece a cada uno, y cada tiene el derecho de hacer lo que le plazca y lo que le parezca mejor", enfatizó una de las integrantes del jurado más icónicas del Cantando 2020.

El cálido mensaje de Nacha Guevara a quienes se preocuparon por su salud

Para finalizar, Nacha Guevara le llevó serenidad a sus seres queridos y a quienes la siguen día a día en las redes sociales. Emanando tranquilidad, y tras haberle pedido a Lola Latorre que dialoguen cuando logren coincidir en el piso del programa emitido por El Trece, la actriz cerró su mensaje con un cálido agradecimiento.

"Quédense tranquilos, palmeritas mías. Flexibles, flexibles. A veces, algún ventarroncito nos hace (mover). Pero estamos aferradas a la tierra. Gracias por los saludos, por estar ahí, por el cariño, por la confianza. Son una linda compañía, muchas gracias. No me voy a emocionar, no voy a llorar. Pero es una linda emoción", explicó Nacha Guevara, quien ha explicado con lujo de detalles cuál es la realidad sobre su estado de salud.