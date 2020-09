A través de Intrusos, el periodista Jorge Rial cuestionó a Lola Latorre tras su irresponsable burla contra la salud de Nacha Guevara y deslizó: "Es un chiste que se lo hace todo el mundo, atrás de ella". Al aire de América TV, el conductor repudió las palabras manifestadas por la joven participante del Cantando 2020 y protagonizó un contundente descargo.

"Todos estamos viendo al aire a Nacha con algún problema, y seguramente Lola Latorre, que fue quien lo dijo, lo dijo naturalmente porque debe ser algo que se escucha en los pasillos. La pregunta que me hago es: ¿hasta dónde vamos a naturalizar estas cosas?", cuestionó. "Yo no sé si Nacha tiene ganas o no de hablar del tema, pero es un chiste que se lo hace todo el mundo, atrás de ella", manifestó Jorge Rial.

Por otra parte, el periodista le pegó a quienes integran el ambiente televisivo y se esconden detrás de una personalidad artificial que nada tiene que ver con lo exhibido en la vida real: "¿Sabés cuándo recupera la humanidad la tele? Cuando se enojan, que te sale lo que sos; o cuando hacés algunos chistes, que también te sale lo que sos".

"Llega un momento en el que se arma un microclima y no te das cuenta de nada. Termina en una nota una chica, haciendo un chiste que es interno y por ahí estamos hablando de una persona que está sufriendo una enfermedad", sentenció Rial.

Nacha Guevara, furiosa con Lola Latorre tras sufrir una grave burla contra su salud

Nacha Guevara se mostró furiosa con una participante del Cantando 2020 que se burló de su salud. "Tiembla un poquito, a lo Nacha", fueron las palabras de Lola Latorre. Luego de conocerse las palabras de la hija de Yanina, la actriz tomó la palabra al aire del certamen de canto para hablarle a la joven y expresarle su deseo de dialogar tras lo ocurrido.

En el momento en que Lola Latorre apareció en pantalla vía streaming para recibir el puntaje secreto de Moria Casán, Nacha Guevara pidió la palabra y le manifestó: "¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. ¿Te parece bien?".

La nefasta burla de Lola Latorre contra Nacha Guevara en vivo

Lola Latorre accedió a hablar con Nacha Guevara tras la repudiable burla que protagonizó. Al aire de La previa del Cantando, y generando la incomodidad del notero a cargo de esta entrevista, la hija de Yanina lanzó un comentario que fue condenado por los usuarios de las redes sociales.

En la antesala de su nueva presentación en el certamen, junto a su compañero Lucas Spadafora, Lola Latorre manifestó: “Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”. Esto no cayó bien, inclusive el cronista encargado de realizar el reportaje se mostró atónito ante las palabras de la joven con sus gestos.

Las redes sociales repudiaron a Lola Latorre por burlarse de Nacha Guevara

Rápidamente, las redes sociales se pronunciaron a favor de Nacha Guevara y hasta fue la propia actriz quien se encargó de darle like a un contundente comentario que recibió en Instagram: "Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno. Ella pidió respeto porque le decían que tenía un tema de salud y cerró una aplicación. ¿Reírse de vos? ¿De la salud? Una vergüenza".

Tras cerrar sus redes sociales, Lola Latorre explicó que decidió alejarse del mundo digital debido a las constantes burlas y agresiones que sufría por parte de los cibernautas. Lo que sufrió es tan repudiable como sus palabras hacia Nacha Guevara, y es por este motivo que molestó aún más su doble vara para realizar lo que ella (y gran parte de la sociedad) condena.