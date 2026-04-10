De la crisis a la TV: la batalla personal que ganó uno de los protagonistas de The Pitt, gracias a la serie.

El éxito de una serie puede medirse en ratings, premios o repercusión cultural. Pero, para Patrick Ball, protagonista de The Pitt, el impacto fue mucho más personal ya que, según sus propias palabras, le cambió la vida. El actor, que interpreta al doctor Frank Langdon en el drama médico, se emocionó hasta las lágrimas al recordar el momento en que logró pagar una deuda estudiantil que arrastraba desde hacía años.

Según contó en una entrevista con la revista Cultured, saldó los cerca de 80.000 dólares que debía apenas tres meses después de comenzar a trabajar en la serie. “Pensé que iba a morir con esa deuda”, confesó. Y agregó: “Es una carga enorme que mucha gente lleva”.

Cómo era la vida de Patrick Ball, el Dr. Frank Langdon en The Pitt, antes del estrellato

Antes de ese giro inesperado, su realidad era muy distinta. Ball llegó a tener múltiples empleos simultáneos, desde camarero hasta asistente de vestuario, mientras intentaba abrirse camino en la actuación. Incluso evaluó abandonar su vocación ante la falta de estabilidad económica.

La oportunidad llegó casi de forma inesperada, el llamado para sumarse a The Pitt marcó un antes y un después. No solo le permitió enfocarse de lleno en su carrera artística, sino también liberarse de una presión financiera que, según relató, había afectado su vida personal y sus relaciones.

Patrick Ball interpreta al Dr. Frank Langdon en The Pitt.

El momento en que su deuda quedó en cero fue, para él, profundamente transformador. “Si la serie funciona, genial. Si no, ya nadie puede quitarme esto”, recordó haber pensado, describiendo una sensación de alivio poco habitual en una industria marcada por la incertidumbre. Hoy, con una nominación a premios importantes y nuevos proyectos en marcha, la historia de Ball se convirtió en un ejemplo de cómo una oportunidad puede redefinir por completo el rumbo de una vida.