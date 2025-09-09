Receta sin azúcar y sin harina de pepas fit: rellenas de chocolate, sanas y deliciosas.

Existe una receta sin azúcar y sin harinas para preparar unas ricas pepas fit, deliciosas y saludables para la merienda. Las pepas son esas galletitas populares que no pueden faltar en la mesa. Sin embargo, muchas personas no quieren consumir alimentos ultra procesados a diario para cuidar su salud y buscan alternativas más saludables.

Esta receta, compartida por la nutricionista Ori Nutrición, no solamente es más sana porque es casera y libre de conservantes y químicos, sin harina y sin azúcar, sino que también queda deliciosa. Se prepara muy fácil, con pocos ingredientes y lo mejor es que apenas tenés que meterlas en el horno durante dos minutos, ya que al no llevar harina se cocinan fácil.

Receta de pepas fit sin azúcar y sin harina

Ingredientes

1 huevo.

3 cucharadas de coco rallado.

3 cucharadas de semillas.

1 scoop de avena instantánea.

Cacao amargo sin azúcar al 70%.

Preparación