Receta sin azúcar y sin harina de pepas fit: rellenas de chocolate, sanas y deliciosas

Así es como podés preparar unas pepas fit sin harina y sin azúcar, saludables, deliciosas y se hacen en minutos.

09 de septiembre, 2025 | 16.42

Existe una receta sin azúcar y sin harinas para preparar unas ricas pepas fit, deliciosas y saludables para la merienda. Las pepas son esas galletitas populares que no pueden faltar en la mesa. Sin embargo, muchas personas no quieren consumir alimentos ultra procesados a diario para cuidar su salud y buscan alternativas más saludables.

Esta receta, compartida por la nutricionista Ori Nutrición, no solamente es más sana porque es casera y libre de conservantes y químicos, sin harina y sin azúcar, sino que también queda deliciosa. Se prepara muy fácil, con pocos ingredientes y lo mejor es que apenas tenés que meterlas en el horno durante dos minutos, ya que al no llevar harina se cocinan fácil.

Receta de pepas fit sin azúcar y sin harina

Ingredientes

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de coco rallado.

  • 3 cucharadas de semillas.

  • 1 scoop de avena instantánea.

  • Cacao amargo sin azúcar al 70%.

Preparación

  1. En un bol, romper el huevo y agregar las 3 cucharadas de coco rallado, las 3 de semillas y el scoop de avena instantánea.

  2. Batir muy bien todo hasta integrar. 

  3. Con las manos, formá la forma de la galletita. Tienen que ser aplanadas en el centro, como las galletitas pepas, y los bordes ligeramente hacia arriba. En el medio vas a poner el relleno. Te podés ayudar con una cucharita.

  4. Llevar al horno o a la sartén aproximadamente 2 minutos, hasta que se doren.

  5. Rellenalas con cacao amargo derretido sin azúcar. 

  6. ¡Listo! 

