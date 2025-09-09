Receta sin azúcar y sin harina de pepas fit: rellenas de chocolate, sanas y deliciosas

Existe una receta sin azúcar y sin harinas para preparar unas ricas pepas fit, deliciosas y saludables para la merienda. Las pepas son esas galletitas populares que no pueden faltar en la mesa. Sin embargo, muchas personas no quieren consumir alimentos ultra procesados a diario para cuidar su salud y buscan alternativas más saludables.
Esta receta, compartida por la nutricionista Ori Nutrición, no solamente es más sana porque es casera y libre de conservantes y químicos, sin harina y sin azúcar, sino que también queda deliciosa. Se prepara muy fácil, con pocos ingredientes y lo mejor es que apenas tenés que meterlas en el horno durante dos minutos, ya que al no llevar harina se cocinan fácil.
Receta de pepas fit sin azúcar y sin harina
Ingredientes
1 huevo.
3 cucharadas de coco rallado.
3 cucharadas de semillas.
1 scoop de avena instantánea.
Cacao amargo sin azúcar al 70%.
Preparación
En un bol, romper el huevo y agregar las 3 cucharadas de coco rallado, las 3 de semillas y el scoop de avena instantánea.
Batir muy bien todo hasta integrar.
Con las manos, formá la forma de la galletita. Tienen que ser aplanadas en el centro, como las galletitas pepas, y los bordes ligeramente hacia arriba. En el medio vas a poner el relleno. Te podés ayudar con una cucharita.
Llevar al horno o a la sartén aproximadamente 2 minutos, hasta que se doren.
Rellenalas con cacao amargo derretido sin azúcar.
¡Listo!