Receta sin azúcar, sin harina y sin horno de torta en taza, rica y saludable para los antojos dulces

Así es cómo podés preparar una rica y saludable torta en taza: se hace en microondas y no lleva nada de harina ni azúcar.

06 de septiembre, 2025 | 12.42

Existe una receta sin azúcar, sin harina y sin horno para preparar una deliciosa y saludable torta en taza, ideal para calmar los antojos dulces. Muchas personas creen que para saciar las ganas de comer algo dulce, necesariamente hay que consumir harina o azúcares refinadas. Sin embargo, esto no es así.

Hay muchas recetas sin harina de trigo, sin TACC libres de gluten y sin azúcar que se pueden preparar en casa de forma muy sencilla y con pocos ingredientes. La ventaja de esta receta es que se hace en microondas, ya que es una torta en taza. De esta manera, se hace mucho más rápido y no es necesario que prendas el horno ni que prepares una torta grande.

Receta sin azúcar y sin harina de torta en taza

Ingredientes

  • 1 huevo.

  • 2 cucharadas de harina de almendras.

  • 1 cucharada y media de yogur natural sin azúcar.

  • Endulzante a gusto (puede ser eritritol, stevia o el que quieras).

  • Para la cobertura: mantequilla de maní, cacao al 70% sin azúcar, sal gruesa.

Preparación

  1. En una taza o tazón, verter el huevo, la harina de almendras, el yogur natural y el endulzante a gusto. Mezclar muy bien hasta que no queden grumos.

  2. Llevar al microondas dos minutos a máxima potencia. Meter un tenedor para ver si sale seco. Si sale mojado, ponelo un minuto más y repetí el proceso hasta que el tenedor salga seco.

  3. Una vez que lo saques, tirale encima chocolate sin azúcar derretido. Tirale un puñadito de sal gruesa para intensificar el sabor. Llevar a la heladera o freezer hasta que se endurezca el chocolate.

  4. Arriba, una o dos cucharadas de mantequilla de maní. 

  5. ¡Listo! 

