Receta sin azúcar, sin harina y sin horno de torta en taza, rica y saludable para los antojos dulces.

Existe una receta sin azúcar, sin harina y sin horno para preparar una deliciosa y saludable torta en taza, ideal para calmar los antojos dulces. Muchas personas creen que para saciar las ganas de comer algo dulce, necesariamente hay que consumir harina o azúcares refinadas. Sin embargo, esto no es así.

Hay muchas recetas sin harina de trigo, sin TACC libres de gluten y sin azúcar que se pueden preparar en casa de forma muy sencilla y con pocos ingredientes. La ventaja de esta receta es que se hace en microondas, ya que es una torta en taza. De esta manera, se hace mucho más rápido y no es necesario que prendas el horno ni que prepares una torta grande.

Receta sin azúcar y sin harina de torta en taza

Ingredientes

1 huevo.

2 cucharadas de harina de almendras.

1 cucharada y media de yogur natural sin azúcar.

Endulzante a gusto (puede ser eritritol, stevia o el que quieras).

Para la cobertura: mantequilla de maní, cacao al 70% sin azúcar, sal gruesa.

Preparación