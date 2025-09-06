Receta sin azúcar, sin harina y sin horno de torta en taza, rica y saludable para los antojos dulces

Existe una receta sin azúcar, sin harina y sin horno para preparar una deliciosa y saludable torta en taza, ideal para calmar los antojos dulces. Muchas personas creen que para saciar las ganas de comer algo dulce, necesariamente hay que consumir harina o azúcares refinadas. Sin embargo, esto no es así.
Hay muchas recetas sin harina de trigo, sin TACC libres de gluten y sin azúcar que se pueden preparar en casa de forma muy sencilla y con pocos ingredientes. La ventaja de esta receta es que se hace en microondas, ya que es una torta en taza. De esta manera, se hace mucho más rápido y no es necesario que prendas el horno ni que prepares una torta grande.
Receta sin azúcar y sin harina de torta en taza
Ingredientes
-
1 huevo.
-
2 cucharadas de harina de almendras.
-
1 cucharada y media de yogur natural sin azúcar.
-
Endulzante a gusto (puede ser eritritol, stevia o el que quieras).
-
Para la cobertura: mantequilla de maní, cacao al 70% sin azúcar, sal gruesa.
Preparación
-
En una taza o tazón, verter el huevo, la harina de almendras, el yogur natural y el endulzante a gusto. Mezclar muy bien hasta que no queden grumos.
-
Llevar al microondas dos minutos a máxima potencia. Meter un tenedor para ver si sale seco. Si sale mojado, ponelo un minuto más y repetí el proceso hasta que el tenedor salga seco.
-
Una vez que lo saques, tirale encima chocolate sin azúcar derretido. Tirale un puñadito de sal gruesa para intensificar el sabor. Llevar a la heladera o freezer hasta que se endurezca el chocolate.
-
Arriba, una o dos cucharadas de mantequilla de maní.
-
¡Listo!