Receta sin azúcar y sin harina de alfajorcitos fit: no inflaman y quedan deliciosos

Existe una receta muy sencilla para preparar alfajorcitos sin azúcar y sin harina, sin TACC libres de gluten, que no inflaman y son ideales para la merienda. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no podés o no querés consumir harinas y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar.

Es ideal para calmar los antojos dulces o para cuando te den ganas de comer un alfajor, pero no quieras caer en los alimentos ultra procesados. En vez de harina de trigo tradicional vamos a usar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) mezclada con maicena. Si querés endulzar las tapitas, podés hacerlo con eritritol o stevia.

La responsable de la receta, Pam Pellegrini, creadora de contenido saludable, hizo estos alfajores en tamaño mini. Sin embargo, podés hacerlos del tamaño que vos quieras: chicos, medianos o grandes, de acuerdo con los moldes que tengas. Si no tenés moldes, podés usar tranquilamente una taza, un vaso o alguna tapa de mermelada.

Receta de alfajorcitos fit de harina de almendras con dulce de leche, sin harina y sin azúcar

Ingredientes

100 gr de maicena.

100 gr de harina de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 huevo.

40 ml de aceite.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Opcional: podés endulzar con eritritol o stevia.

Dulce de leche sin azúcar.

Coco rallado.

Preparación