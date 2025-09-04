EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin azúcar y sin harina de alfajorcitos fit: no inflaman y quedan deliciosos

Así podés preparar unos ricos y saludables alfajorcitos sin harina y sin azúcar, sin TACC libres de gluten, que no te inflaman.

04 de septiembre, 2025 | 16.29

Existe una receta muy sencilla para preparar alfajorcitos sin azúcar y sin harina, sin TACC libres de gluten, que no inflaman y son ideales para la merienda. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no podés o no querés consumir harinas y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar.

Es ideal para calmar los antojos dulces o para cuando te den ganas de comer un alfajor, pero no quieras caer en los alimentos ultra procesados. En vez de harina de trigo tradicional vamos a usar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) mezclada con maicena. Si querés endulzar las tapitas, podés hacerlo con eritritol o stevia.

La responsable de la receta, Pam Pellegrini, creadora de contenido saludable, hizo estos alfajores en tamaño mini. Sin embargo, podés hacerlos del tamaño que vos quieras: chicos, medianos o grandes, de acuerdo con los moldes que tengas. Si no tenés moldes, podés usar tranquilamente una taza, un vaso o alguna tapa de mermelada. 

Receta de alfajorcitos fit de harina de almendras con dulce de leche, sin harina y sin azúcar

Ingredientes

  • 100 gr de maicena.

  • 100 gr de harina de almendras.

  • 1 cucharadita de polvo para hornear.

  • 1 huevo.

  • 40 ml de aceite.

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.

  • Opcional: podés endulzar con eritritol o stevia.

  • Dulce de leche sin azúcar.

  • Coco rallado.

MÁS INFO

Preparación

  1. Verter todos los ingredientes en un bol. 

  2. Cuando se forme una masa sólida, amasar con las manos y luego con un palo de amasar. Con un molde redondo, formar las tapitas. Pueden ser del tamaño que quieras.

  3. Llevar a horno moderado de 8 a 10 minutos. Se tienen que dorar bien.

  4. Rellenalos con dulce de leche sin azúcar y luego pasá los bordes de dulce de leche por un poco de coco rallado.

  5. ¡Listo!

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas