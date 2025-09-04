Receta sin azúcar y sin harina de alfajorcitos fit: no inflaman y quedan deliciosos

Existe una receta muy sencilla para preparar alfajorcitos sin azúcar y sin harina, sin TACC libres de gluten, que no inflaman y son ideales para la merienda. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no podés o no querés consumir harinas y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar.
Es ideal para calmar los antojos dulces o para cuando te den ganas de comer un alfajor, pero no quieras caer en los alimentos ultra procesados. En vez de harina de trigo tradicional vamos a usar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) mezclada con maicena. Si querés endulzar las tapitas, podés hacerlo con eritritol o stevia.
La responsable de la receta, Pam Pellegrini, creadora de contenido saludable, hizo estos alfajores en tamaño mini. Sin embargo, podés hacerlos del tamaño que vos quieras: chicos, medianos o grandes, de acuerdo con los moldes que tengas. Si no tenés moldes, podés usar tranquilamente una taza, un vaso o alguna tapa de mermelada.
Receta de alfajorcitos fit de harina de almendras con dulce de leche, sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
100 gr de maicena.
-
100 gr de harina de almendras.
-
1 cucharadita de polvo para hornear.
-
1 huevo.
-
40 ml de aceite.
-
1 cucharadita de extracto de vainilla.
-
Opcional: podés endulzar con eritritol o stevia.
-
Dulce de leche sin azúcar.
-
Coco rallado.
Preparación
-
Verter todos los ingredientes en un bol.
-
Cuando se forme una masa sólida, amasar con las manos y luego con un palo de amasar. Con un molde redondo, formar las tapitas. Pueden ser del tamaño que quieras.
-
Llevar a horno moderado de 8 a 10 minutos. Se tienen que dorar bien.
-
Rellenalos con dulce de leche sin azúcar y luego pasá los bordes de dulce de leche por un poco de coco rallado.
-
¡Listo!