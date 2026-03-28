Receta para un día lluvioso: pancakes de vainilla y arándanos, bien esponjosos y húmedos.

Hay una receta muy simple para preparar pancakes de vainilla y arándanos, ideales para un día nublado de lluvia. Si querés sacarte las ganas de comer algo dulce sin caer en facturas o galletitas de paquete, esta receta es una excelente opción.

No solamente son más saludables, sino que además quedan bien esponjosos, húmedos y con un sabor exquisito. Se preparan muy fácil con ingredientes que seguro tenés en casa o que no son difíciles de conseguir.

La receta fue compartida por la cuenta Amores Sanos, que comparte diferentes preparaciones fáciles para hacer en casa. La creadora de la receta la hizo en una panquequera Essen, pero podés usar cualquier panquequera o sartén común y quedan igual de deliciosos.

Receta de pancakes de vainilla y arándanos

Ingredientes

2 huevos.

1/2 taza de leche.

Chorrito de esencia de vainilla.

1 taza de harina leudante o la que quieras + polvo de hornear.

1/2 taza de arándanos.

Opcional: el endulzante que más te guste (edulcorante común, eritritol, stevia o lo que quieras).

Procedimiento