Receta de tarta de zapallitos integral: rico, barato y rendidor.

Con los precios en alza, cocinar rico, barato y rendidor parece un desafío cada vez mayor. Es en este punto que entran en juego los zapallitos verdes. Esta verdura es ideal para preparar desde un revuelto con arroz, hasta una tarta con masa integral para quienes quieren cuidar su alimentación, sin dejar por ello de comer con mucho sabor.

Con un kilo de zapallitos, cebolla y un poco de harina integral, entre otros pocos ingredientes, se puede preparar este plato rendidor e ideal para los almuerzos en la oficina, o las cenas luego de una agotadora jornada laboral. Los zapallitos verdes tienen grandes propiedades nutricionales, mientras que la harina integral es ideal para combatir problemas como el estreñimiento y reemplazar las refinadas que hinchan los intestinos.

Receta de tarta de zapallitos con masa integral

La tarta de zapallitos es ideal para comer sabroso y saludable.

Ingredientes

Masa

200 grs. de harina integral

40 cc. de aceite de oliva

80 cc. de agua tibia

2 Cucharadas de mix de semillas

1 Cucharadita de sal fina

Relleno

1 Kilo de zapallitos cortados en cubos

2 Unidades de cebolla cortadas en juliana

2 Cucharadas de queso crema

4 Unidades de huevo

100 grs. de queso rallado (opcional)

Cantidad necesaria de sal fina

Cantidad necesaria de pimienta

Preparación

En un bowl mezclamos la harina integral con el aceite, el agua, las semillas y la sal. Amasamos hasta integrar todo y obtener una masa lisa. Dejamos reposar mientras hacemos el relleno. Salteamos en la sartén precalentada el zapallito y la cebolla hasta que estén cocidos. Escurrir las verduras. Es importante que las dejés enfriar unos minutos, así terminan de expulsar sus líquidos. Mezclamos en un bowl el salteado de zapallitos y cebolla con el queso crema y los huevos. Condimentar con la sal, la pimienta. Estiramos la masa dentro de la asadera. Colocamos el relleno y por encima el queso rallado. También podés agregar semillas para darle crocancia a la preparación. Cocinamos a fuego medio durante 30’ o hasta que esté dorada la masa.

Un tip extra es que podés reemplzar una medida de la harina integral por blanca 0000, de esa forma vas a lograr un bollo más flexible y un sabor menos amargo. Recordá que no hace falta dejar reposar demasiado la preparación, solo el tiempo que tardes cocinar el relleno. Una vez listo todo, vas a tener una tarta de zapallitos integral, ideal para los almuerzos y cenas más saludables, sin dejar de lado el sabor.