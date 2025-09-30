Las picadas no siempre tiene que ser poco saludables.

Las picadas siempre estuvieron relacionadas con alimentos calóricos y poco nutritivos como papas fritas de copetín, chizitos, palitos y más snacks de ese tipo. A pesar de eso, en el último tiempo se pusieron de moda las picadas con ingredientes más saludables, pero no por eso menos ricos.

Es mejor optar por picadas saludables en lugar de aquellas compuestas por snacks ultraprocesados y fiambres porque aportan nutrientes de mayor calidad y evitan el consumo excesivo de grasas saturadas, sodio y aditivos. Mientras que los fiambres y snacks suelen contener conservantes, calorías vacías y componentes que favorecen la retención de líquidos o el aumento de colesterol, una picada saludable basada en frutos secos, vegetales, quesos magros, hummus o chips de vegetales ofrece fibra, vitaminas, proteínas y grasas buenas.

En esta comida se pueden incluir dips variados y nutritivos, como hummus de garbanzos, guacamole con palta y limón, pasta de berenjenas asadas tipo babaganush o un dip de yogur natural con hierbas como ciboulette o perejil. También se puede preparar crema de zanahoria o remolacha procesada con aceite de oliva, logrando opciones coloridas, sabrosas y livianas para acompañar con bastones de vegetales o panes integrales.

Receta de una picada saludable

Ingredientes

Bastones de zanahoria, apio y pepino

Tomates cherry

Rodajas de pepino o zucchini grillado

Palmitos o corazones de alcaucil

Cubos de queso fresco, port salut o queso de cabra

Rollitos de jamón natural o pechuga de pavo

Hummus de garbanzos o de lentejas

Dip de queso crema con ciboulette o limón

Frutos secos (almendras, nueces o pistachos sin sal)

Aceitunas verdes o negras

Tostaditas integrales o chips de arroz o maíz al horno

Uvas o rodajas de manzana verde para contraste dulce

Paso a paso