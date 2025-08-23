Receta de tarta de atún, sin harina ni masa: una delicia muy fácil de hacer

Existe una receta de tarta de atún sin masa, sin harina y sin TACC libre de gluten que podés preparar muy fácilmente. Te va a salvar para cuando no tengas muchas ganas de cocinar pero quieras comer algo saludable y delicioso, o bien si no tenés ganas de comprar una masa para tarta o consumir tantas harinas.
En lugar de harinas, vamos a utilizar papa para la masa. La receta fue compartida por la creadora de recetas saludables Puli Cocina, quien comparte sus mejores secretos de cocina en sus redes sociales. "¡La base hecha sólo con papa queda dorada y crocante! ¡La cobertura cremosa de queso le da un toque espectacular! Una delicia que tenés que probar!", asegura.
Receta de tarta de atún sin masa y sin harinas
Ingredientes
Para la base:
-
3 papas medianas (o 2 grandes o 4 chicas)
-
Chorrito de aceite
-
Sal y pimienta a gusto
Para el relleno:
-
1 cebolla, ½ pimiento rojo, ½ pimiento amarillo y ½ pimiento verde (podes usar un solo pimiento grande o hacerla solo con cebolla, agregarle tomate o lo que prefieras)
-
Sal y condimentos a gusto (usé 1 cdita de pimentón rojo, 1 de orégano y 1 de ajo en polvo)
-
1 lata de atún al natural
Para la cobertura:
-
2 cdas de queso crema o yogur griego
-
2 huevos
-
Queso en hebras o rallado a gusto
Procedimiento
-
Hervir las papas, una vez listas pisar dentro del molde de tarta aceitado, podes emparejar la superficie con la ayuda de un frasco, vaso o cuchara.
-
Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta (opcional).
-
Cocinar en horno o freidora de aire a 200°C por 20 a 25 minutos (hasta que esté bien dorada).
-
Cortar la cebolla y los pimientos en tiritas o juliana y saltear con apenas aceite, sal y los condimentos. Una vez cocidos y dorados mezclar con el atún.
-
Rellenar la tarta.
-
Mezclar el queso crema con el huevo y cubrir la tarta con esta mezcla. Terminar con queso por encima y llevar a horno o freidora de aire a 200°C
-
por unos 5 minutos (hasta que esté bien dorada).
-
¡Lista la tarta!