Receta sin harina: wraps altos en proteina y en fibra, deliciosos y saludables.

Existe una receta para preparar wraps sin harina y sin TACC libres de gluten, altos en proteína y en fibra, deliciosos y saludables. Si querés comer algo diferente, similar a un taco o fajita, pero no podés o no querés consumir harinas, esta receta te a a encantar. No lleva nada de harina, y por el contrario, se reemplaza por una verdura para formar la masa. Quedan deliciosas y son muy fáciles de preparar.

La ventaja de las fajitas es que son perfectas si no tenés tiempo de cocinar tanto, pero a la vez querés comer rico y saludable. Podés rellenarlas con lo que más te guste. En esta receta, se reemplaza la harina por la espinaca. Es tan simple como procesar algunos ingredientes para formar una masa y hacerla a la sartén vuelta y vuelta. La receta fue compartida por las nutricionistas Agus Novelli (MN 12423) y Sofi Siciliano (MN 10573), dueñas de la cuenta de TikTok @nutriliano, donde suben recetas saludables.

Receta de wraps sin harina, altos en proteína y en fibra

Ingredientes

3 huevos

1 puñado espinaca

1 puñado de queso rallado

Preparación