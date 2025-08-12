Receta sin harina: wraps altos en proteina y en fibra, deliciosos y saludables

Existe una receta para preparar wraps sin harina y sin TACC libres de gluten, altos en proteína y en fibra, deliciosos y saludables. Si querés comer algo diferente, similar a un taco o fajita, pero no podés o no querés consumir harinas, esta receta te a a encantar. No lleva nada de harina, y por el contrario, se reemplaza por una verdura para formar la masa. Quedan deliciosas y son muy fáciles de preparar.
La ventaja de las fajitas es que son perfectas si no tenés tiempo de cocinar tanto, pero a la vez querés comer rico y saludable. Podés rellenarlas con lo que más te guste. En esta receta, se reemplaza la harina por la espinaca. Es tan simple como procesar algunos ingredientes para formar una masa y hacerla a la sartén vuelta y vuelta. La receta fue compartida por las nutricionistas Agus Novelli (MN 12423) y Sofi Siciliano (MN 10573), dueñas de la cuenta de TikTok @nutriliano, donde suben recetas saludables.
Receta de wraps sin harina, altos en proteína y en fibra
Ingredientes
-
3 huevos
-
1 puñado espinaca
-
1 puñado de queso rallado
Preparación
-
Lavar bien la espinaca.
-
Pasarla a una licuadora o a un recipiente (para procesar) junto con los huevos y el queso rallado. Procesar o licuar bien todo.
-
Una vez que obtengas esa masa, llevar vuelta y vuelta a una sartén. Si tenés miedo de que se te pegue, ponele un poquito de manteca o aceite a la base, pero no demasiada. Dorar de ambos lados.
-
Rellenala con lo que más te guste.
-
¡Listo!