Receta de pionono de atún para Navidad y Año Nuevo: cómo hacerlo

Pionono de atún: una entrada refrescante para el verano.

Con la llegada de las fiestas de fin de año, las mesas se llenan de sabores que rinden homenaje a reuniones familiares, brindis y celebraciones compartidas. Entre los clásicos de la cocina festiva argentina, el pionono de atún se destaca como una opción salada, fresca y fácil de preparar, ideal para servir tanto en Navidad como en Año Nuevo.

Originario de la tradición culinaria española, el pionono es un bizcocho ligero y esponjoso que se puede adaptar a infinitos rellenos. Aunque existen versiones dulces para postres, su versión salada con atún se convirtió en un favorito de las fiestas, porque combina bien con ensaladas, entradas frías y acompañamientos fríos.

Ingredientes para un pionono de atún

1 pionono (casero o comprado).

600g de atún al natural o en aceite, bien escurridas.

1 taza de mayonesa.

1 pimiento morrón (asado o en conserva), picado.

1 taza de aceitunas verdes o negras, picadas.

2 huevos duros, picados (opcional).

1 zanahoria rallada fina (opcional).

Queso crema (opcional, para una textura más suave).

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

El pionono salado es versátil y puede llevar diversos ingredientes.

Elaboración del pionono de atún

La preparación del pionono de atún comienza con el bizcocho base: si bien muchas versiones comerciales ya vienen listos para usar, preparar el pionono casero también es sencillo y rápido. El bizcocho se hace batiendo huevos con azúcar y miel hasta lograr una mezcla aireada y esponjosa, que luego se extiende sobre una placa para horno y se cocina en pocos minutos.

Una vez que el bizcocho está frío, se desenrolla con cuidado sobre la superficie de trabajo y se cubre con la mezcla de atún. El relleno clásico consiste en una mezcla simple pero sabrosa de atún en lata bien escurrido, mayonesa, pimientos asados picados y aceitunas verdes cortadas; a esta base se le puede agregar huevos duros picados, zanahoria rallada o queso crema, para enriquecer la textura y el sabor.

La mezcla se esparce de manera uniforme, dejando un pequeño borde libre para facilitar el enrollado. Con movimientos firmes se enrolla el pionono desde un extremo hasta el otro, formando un cilindro compacto.

Se recomienda refrigerar el pionono al menos una hora antes de cortarlo en rodajas. Esto ayuda a que el relleno tome consistencia y facilite un corte prolijo y atractivo a la hora de servir. En la presentación, las rodajas pueden disponerse en bandejas acompañadas de hojas verdes, tomates cherry o trozos de morrón para añadir color y frescura a la mesa festiva.

El pionono de atún es valorado por su versatilidad: se adapta bien a distintos gustos y se puede personalizar con ingredientes adicionales como quesos, cebollas o pepinos encurtidos. Su sabor equilibrado y su textura suave lo convierten en un aperitivo o entrada ideal para celebrar, en verano, el cierre de un año y la bienvenida al siguiente.