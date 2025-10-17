Receta de bizcochitos para este día lluvioso: solo 3 ingredientes y se hace en minutos.

Existe una receta de tan solo tres ingredientes para preparar unos bizcochitos deliciosos en muy pocos minutos, ideal para este día lluvioso. Los días nublados y de lluvia son ideales para comer unos bizcochitos con mate. Si ya te cansaste de los de paquete, estos caseros te van a encantar.

Tienen el sabor original de los bizcochitos, ya que están hechos con ingredientes reales, a diferencia de los ultra procesados. Lo mejor de todo es que se preparan solamente con tres ingredientes que seguramente tengas en casa o consigas fácilmente en cualquier supermercado.

La receta fue compartida por el chef Paco Almeida en su cuenta de TikTok, @chefpacoalmeida. Según indicó, con las cantidades de esta receta salen más de 20 bizcochitos. Si querés preparar más cantidad, duplicá la cantidad de los ingredientes. También podés hacer más cantidad y guardar en el freezer los que te sobren para meterlos en el horno otro día.

Receta de bizcochitos fáciles con 3 ingredientes

Ingredientes

300 gr de harina leudante.

300 cc de crema de leche.

150 gr de queso Mar del Plata Barraza.

Sal y azúcar.

Preparación