Receta de bizcochitos para este día lluvioso: solo 3 ingredientes y se hace en minutos

Así es cómo podés preparar unos ricos bizcochitos para acompañar con el mate en este día lluvioso. Fáciles de preparar y con solo tres ingredientes.

17 de octubre, 2025 | 10.43

Existe una receta de tan solo tres ingredientes para preparar unos bizcochitos deliciosos en muy pocos minutos, ideal para este día lluvioso. Los días nublados y de lluvia son ideales para comer unos bizcochitos con mate. Si ya te cansaste de los de paquete, estos caseros te van a encantar.

Tienen el sabor original de los bizcochitos, ya que están hechos con ingredientes reales, a diferencia de los ultra procesados. Lo mejor de todo es que se preparan solamente con tres ingredientes que seguramente tengas en casa o consigas fácilmente en cualquier supermercado.

La receta fue compartida por el chef Paco Almeida en su cuenta de TikTok, @chefpacoalmeida. Según indicó, con las cantidades de esta receta salen más de 20 bizcochitos. Si querés preparar más cantidad, duplicá la cantidad de los ingredientes. También podés hacer más cantidad y guardar en el freezer los que te sobren para meterlos en el horno otro día.

Receta de bizcochitos fáciles con 3 ingredientes

Ingredientes

  • 300 gr de harina leudante.

  • 300 cc de crema de leche.

  • 150 gr de queso Mar del Plata Barraza.

  • Sal y azúcar.

Preparación

  1. Mezclar todos los ingredientes. No amasar de más. Solo integrar.

  2. Estirar con palo de amasar.

  3. Cortar del tamaño deseado.

  4. Colocar en placa para horno.

  5. Opcional pincelar con huevo.

  6. Hornear a 180° por 25 minutos.

  7. ¡Listo!

