Receta de milanesas de seitán, la "falsa carne" saludable y proteica.

Para quienes buscan una alternativa a la tradicional milanesa de carne, de pollo o, incluso, de soja, existe el seitán. Este alimento a base de glúten es ideal para reemplazar la carne en diferentes platos, como sánguches y milanesas. Saludable y proteico, el seitán se hace pasar por "falsa carne" al ser condimentado con distintas especias. A continuación te compartimos la receta de milanesa de seitán para que la prepares en casa, y la acompañes con unas buenas papas al horno o una ensalada fresca.

Receta de milanesa de seitán

La clave para preparar milanesas de seitán está en condimentar esta "falsa carne" de manera gustosa, porque de lo contrario puede resultar un tanto desabrida. Pero con los ingredientes correctos y siguiendo unos pasos muy sencillos, se puede preparar este plato en casa, para comer en cualquier momento, ya que se puede freezar.

Las milanesas de seitán son una buena alternativa a la carne.

Ingredientes

Para el seitán:

2 tazas de gluten de trigo (se consigue en dietéticas).

1/2 taza de harina común.

1 taza de agua o caldo de verduras.

2 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharadita de ajo en polvo.

1 cucharadita de pimentón.

1/2 cucharadita de comino (opcional).

Sal y pimienta a gusto.

Para hervir el seitán:

1 litro de caldo de verduras.

1 hoja de laurel.

1 chorrito de salsa de soja.

Para empanar:

Pan rallado (o rebozador).

Harina común o de garbanzo.

Agua (o leche vegetal sin azúcar).

Mostaza o condimentos a gusto.

Preparación