La receta fácil y económica de los waffles de papa con jamón y queso.

Cada vez más personas se animan a experimentar con versiones saladas de clásicos dulces, y los waffles de papa con jamón y queso son el mejor ejemplo. Sencillos, rendidores y con ingredientes básicos, esta receta se volvió tendencia en redes por su practicidad y su resultado irresistible: una combinación de crocante por fuera y un centro tierno y derretido.

La propuesta es ideal para aprovechar sobras o resolver una comida sin complicaciones. En pocos pasos, podés preparar un plato principal, un acompañamiento o incluso un snack que se adapta a cualquier momento del día.

Ingredientes

2 papas medianas (ralladas o cocidas y hechas puré)

2 huevos

3 cucharadas de harina (o fécula de maíz para una versión sin gluten)

100 g de jamón cocido picado

100 g de queso rallado (mozzarella, fontina o el que tengas)

1 cucharada de manteca derretida o aceite

Sal y pimienta a gusto

Hierbas frescas (perejil, orégano o ciboulette, opcional)

Preparación paso a paso de los waffles de papa con jamón y queso

Si se utilizan papas crudas, rallarlas y escurrirlas bien con un repasador para eliminar el exceso de agua. En un recipiente, mezclar las papas con los huevos, la harina, el jamón y el queso. Incorporar la manteca o el aceite, salpimentar y sumar las hierbas. La preparación debe quedar húmeda, pero firme. Calentar la wafflera y engrasarla con un poco de manteca o aceite. Colocar una porción de mezcla en el centro y cocinar de 5 a 7 minutos, hasta que los waffles estén dorados. Servir tibios con crema agria, queso crema o una salsa de yogur. Para un toque distinto, se puede sumar un hilo de miel o un poco de mostaza a la antigua.

Los waffles de papa con jamón y queso son una opción fácil y rápida para los desayunos o meriendas.

La receta admite múltiples variantes: se pueden añadir verduras como espinaca, cebolla o verdeo para intensificar el sabor, o armar un “sándwich crocante” colocando una feta de jamón y otra de queso entre dos waffles. Quienes no cuenten con wafflera, pueden cocinarlos en una sartén antiadherente como medallones, dorándolos unos minutos por lado.

Con pocos ingredientes y un resultado versátil, los waffles de papa con jamón y queso se consolidan como una opción económica y original para renovar el menú casero sin demasiado esfuerzo.