Para amantes de la merienda salada: cómo hacer waffles de chipa rápido y fácil.

El chipa es una de las recetas que más popularidad ganó con el paso del tiempo: es rápida de hacer y muy deliciosa para quienes apuestan por opciones saladas. Sin embargo, si buscan innovar, recientemente se popularizó una receta de waffles de chipa para hacerse rápido y fácil.

Siguiendo la tendencia “team salado” para las meriendas o desayunos, estos waffles se convierten en una alternativa sencilla y sabrosa: pocos ingredientes, un paso a paso sin complicaciones y el encanto de adaptar una tradición regional a un formato cotidiano y ágil. Además, se pueden acompañar con diferentes toppings como palta, tomate, huevo o algún tipo de fiambre.

Al combinar lo contundente del chipá con la textura característica del waffle, se obtiene una versión versátil que permite experimentar con toppings fríos o calientes, harinas alternativas y opciones aptas para celíacos. Esta interpretación moderna mantiene sus raíces en el sabor clásico de la fécula de mandioca y el queso, pero sumando la impronta crocante y práctica que brinda la wafflera.

Cómo hacer los waffles de chipa: receta e ingredientes

Ingredientes esenciales (para 4 waffles del tamaño estándar de wafflera)

300 ml de leche

150 ml de aceite (girasol o similar)

3 huevos

550 g de fécula de mandioca

200 g de queso muzzarella, más 100 g de parmesano rallado (opcional, para realzar sabor)

Sal a gusto

Paso a paso