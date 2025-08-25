Para amantes de la merienda salada: cómo hacer waffles de chipa rápido y fácil

El chipa es una de las recetas que más popularidad ganó con el paso del tiempo: es rápida de hacer y muy deliciosa para quienes apuestan por opciones saladas. Sin embargo, si buscan innovar, recientemente se popularizó una receta de waffles de chipa para hacerse rápido y fácil.
Siguiendo la tendencia “team salado” para las meriendas o desayunos, estos waffles se convierten en una alternativa sencilla y sabrosa: pocos ingredientes, un paso a paso sin complicaciones y el encanto de adaptar una tradición regional a un formato cotidiano y ágil. Además, se pueden acompañar con diferentes toppings como palta, tomate, huevo o algún tipo de fiambre.
Al combinar lo contundente del chipá con la textura característica del waffle, se obtiene una versión versátil que permite experimentar con toppings fríos o calientes, harinas alternativas y opciones aptas para celíacos. Esta interpretación moderna mantiene sus raíces en el sabor clásico de la fécula de mandioca y el queso, pero sumando la impronta crocante y práctica que brinda la wafflera.
Cómo hacer los waffles de chipa: receta e ingredientes
Ingredientes esenciales (para 4 waffles del tamaño estándar de wafflera)
-
300 ml de leche
-
150 ml de aceite (girasol o similar)
-
3 huevos
-
550 g de fécula de mandioca
-
200 g de queso muzzarella, más 100 g de parmesano rallado (opcional, para realzar sabor)
-
Sal a gusto
Paso a paso
-
En una cacerola pequeña, calentá la leche y el aceite hasta que empiece a formar espuma. Retirá del fuego y volcá la preparación en un bol.
-
Añadí la fécula de mandioca y la sal. Revolvé con una espátula hasta lograr una masa uniforme. Cuando ya no esté demasiado caliente, incorporá los huevos y amasá hasta obtener una masa lisa y algo pegajosa.
-
Sumá los quesos: muzzarella y parmesano (o solo muzzarella si preferís). Integramos bien con espátula hasta que el queso se distribuya por la masa.
-
Precalentá la wafflera y aceitá o enmantecá la superficie. Tomá porciones de masa con las manos aceitadas y cocinalas en la wafflera hasta que estén doradas y cocidas por dentro.