Las verduras se cocinan en microondas y se pelan fácilmente.

El reconocido chef español Jesús Sánchez comparte una receta rápida y sabrosa que podés hacer en casa con una lata de sardinas y vegetales. Ideal para quienes buscan comer bien sin complicarse. Acá te explicamos cómo prepararla paso a paso y por qué funciona tan bien.

Una receta estrella con ingredientes simples

Jesús Sánchez es chef de un restaurante con tres estrellas Michelin, pero eso no le impide compartir recetas sencillas que cualquiera puede preparar en casa. En esta ocasión, muestra cómo transformar una lata de sardinas y algunas verduras en una tosta llena de sabor, color y frescura.

Esta receta tiene todo lo que buscamos para una cena rápida: es liviana, fácil de hacer y no requiere técnicas complicadas. Solo necesitás verduras frescas, pan tostado y sardinas en aceite de oliva. El microondas, ese aliado subestimado, hace todo el trabajo en menos de 15 minutos.

Qué es la escalivada exprés

La clave del sabor está en una versión exprés de la tradicional “escalivada”, un plato típico español de verduras asadas. Acá, Sánchez reemplaza el horno por el microondas para lograr verduras tiernas y ahumadas en pocos minutos. Un toque de limón y aceite realzan los sabores sin esfuerzo.

Paso a paso

Primero, se colocan los vegetales (berenjena, pimiento rojo, cebolla y calabacín) enteros en un bol para microondas, cubiertos con papel film. Se cocinan 10 a 12 minutos. Luego se pelan, se cortan en cubos y se mezclan con aceite de oliva, ralladura de limón, sal y pimienta. Sobre una rebanada de pan tostado —puede ser integral, de semillas o cualquier pan crocante— se colocan las verduras aliñadas. Arriba, unas sardinas en escabeche bien escurridas. Para terminar, un poco de cebollino picado le da color y frescura. Y listo: una cena gourmet, rápida y sin complicaciones.

¿Qué pan conviene usar?

En su versión original, Sánchez usa pan carasatu, una especie de pan plano y crujiente del sur de Italia. Pero cualquier pan tostado sirve: desde una baguette hasta pan de molde integral. Lo importante es que sea firme y aguante bien la humedad de las verduras y el aceite.

El pan tostado aporta textura crujiente y sostiene el relleno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con una lata de sardinas y cuatro verduras, podés hacer unas ocho tostadas. Es una buena opción para servir como entrada o para compartir en una picada distinta. Si querés usarla como cena liviana, alcanza perfecto para dos personas.

Valor nutricional: liviana y balanceada

Cada tostada aporta alrededor de 95 calorías. Tiene proteínas de calidad, grasas buenas del aceite de oliva y las sardinas, fibra vegetal y bajo contenido de sodio. Es una opción ideal si querés cuidar lo que comés sin resignar sabor ni pasar horas cocinando.

¿Se puede guardar para después?

Las verduras ya cocidas y condimentadas pueden conservarse en la heladera hasta por 48 horas en un recipiente hermético. Sin embargo, te recomendamos armar las tostas justo antes de comer, para que el pan mantenga su textura crujiente y no se humedezca.