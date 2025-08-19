Los morrones Calahorra son ideales por su textura carnosa y sabor dulce.

Si buscás una receta simple, rápida y perfecta para empezar a hacer conservas caseras, esta conserva de morrones agridulces de Paulina Cocina es para vos. Además de ser práctica, se puede comer prácticamente desde el primer día, ideal para quienes no tienen paciencia.

La clave de esta preparación está en sus dos conservantes naturales: el azúcar y el vinagre. Gracias a ellos, la conserva dura mucho tiempo, tanto con el frasco cerrado como una vez abierto. En concreto, un frasco bien sellado puede mantenerse en buen estado por mínimo un año, mientras que una vez abierto se recomienda consumirlo dentro de 15 días, aunque podría durar un poco más si se mantiene bien cubierto con el líquido.

Para esta receta, se aconseja usar morrones tipo Calahorra, reconocidos por ser más carnosos y dulzones, ideales para lograr ese sabor característico agridulce. Siempre hay que asegurarse de que los morrones estén completamente cubiertos por el líquido para evitar que se estropeen.

Un consejo importante: al abrir cualquier conserva, ya sea casera o industrial, si escuchás un "fzzzzzplop" o percibís un sabor extraño o efervescencia, no la consumas y descartala de inmediato para evitar riesgos.

Qué ingredientes necesito para hacer mi conserva de morrones

Ingredientes para 1 a 2 frascos:

5 morrones (Calahorra o comunes)

1 taza de azúcar

1 taza de vinagre

1 taza de aceite

1 diente de ajo

granos de pimienta (opcional).

Paso a paso de la receta

Para preparar esta conserva, primero lavá bien los morrones, cortalos a la mitad y sacales el tronquito y las semillas. Después, rompé los morrones con las manos en pedazos grandes y colocalos en una olla junto con el vinagre, azúcar, aceite, el ajo machacado y la pimienta si decidís usarla. Poné la olla a fuego fuerte y tapada hasta que rompa hervor. Luego destapá parcialmente para que la mezcla se cocine hasta que los morrones estén a tu gusto, evitando que queden demasiado blandos. Una vez listo, sacá del fuego y dejá entibiar. Luego enfrasca la conserva, dejando siempre 1 cm de aceite por encima para cubrir bien los morrones. Para sellar el frasco, ponelo boca abajo durante media hora y así generarás vacío. De esta manera, la conserva estará lista para consumir desde el primer día, aunque su sabor mejora con el tiempo.

Este método sencillo y seguro permite disfrutar de una conserva casera deliciosa, perfecta para acompañar picadas o cualquier comida. Como dice Paulina, “una maravilla”.