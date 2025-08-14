Rápido y nutritivo: cómo transformar un plato de polenta con un poco de espinaca

La polenta es uno de los platillos predilectos de invierno en los hogares argentinos. Sin embargo, para quienes busquen una versión renovada con más fibra, hace poco empezó a viralizarse una receta simple pero eficientes para convertir a un platillo sencillo en uno totalmente completo
En un contexto donde cada vez más familias buscan opciones rendidoras y saludables, la polenta con espinaca se presenta como una alternativa ideal. Rica en fibra, vitaminas y minerales, esta combinación no solo aporta energía, sino que también suma color y sabor al plato.
La polenta, a base de harina de maíz, es conocida por su bajo costo y rápida cocción. La espinaca, por su parte, agrega hierro, calcio y antioxidantes. Un plato que, además de ser apto para toda la familia, puede adaptarse con distintas variantes según el gusto y el presupuesto.
Paso a paso para hacer polenta con espinaca
Ingredientes (para 4 porciones)
-
1 taza de harina de maíz para polenta
-
4 tazas de agua o caldo
-
2 atados de espinaca fresca o 300 g de espinaca congelada
-
1 diente de ajo
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta a gusto
-
Queso rallado (opcional, para servir)
Preparación
-
Lavar bien la espinaca, quitar los tallos más gruesos y picar groseramente las hojas.
-
En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y saltear el ajo picado. Agregar la espinaca y cocinar hasta que reduzca su volumen. Reservar.
-
En una olla, calentar el agua o caldo hasta que hierva. Añadir la harina de maíz en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
-
Cocinar la polenta a fuego medio-bajo, removiendo, hasta que espese y se despegue de las paredes (unos 5 minutos).
-
Incorporar la espinaca salteada, salpimentar y mezclar bien.
-
Servir caliente, sola o con queso rallado por encima.