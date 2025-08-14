Rápido y nutritivo: cómo transformar un plato de polenta con un poco de espinaca.

La polenta es uno de los platillos predilectos de invierno en los hogares argentinos. Sin embargo, para quienes busquen una versión renovada con más fibra, hace poco empezó a viralizarse una receta simple pero eficientes para convertir a un platillo sencillo en uno totalmente completo

En un contexto donde cada vez más familias buscan opciones rendidoras y saludables, la polenta con espinaca se presenta como una alternativa ideal. Rica en fibra, vitaminas y minerales, esta combinación no solo aporta energía, sino que también suma color y sabor al plato.

La polenta, a base de harina de maíz, es conocida por su bajo costo y rápida cocción. La espinaca, por su parte, agrega hierro, calcio y antioxidantes. Un plato que, además de ser apto para toda la familia, puede adaptarse con distintas variantes según el gusto y el presupuesto.

Paso a paso para hacer polenta con espinaca

Ingredientes (para 4 porciones)

1 taza de harina de maíz para polenta

4 tazas de agua o caldo

2 atados de espinaca fresca o 300 g de espinaca congelada

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado (opcional, para servir)

Preparación