La receta de pastel de papasde Paulina Cocina es furor en Internet.

Paulina Cocina es una de las bloggers de cocina más populares y reconocidas de Argentina y sus recetas siempre son virales en las redes sociales. Eso ocurrió en con el paso a paso de la influencer para preparar un pastel de papas, comida que según ella misma es una de sus favoritas de todas.

El pastel de papas es una de las comidas más típicas en Argentina: su fácil peparación y lo básicos que son todos los ingredientes que lleva hacen que sea siempre una opción perfecta para una cena familiar. Si bien el origen del pastel de papas se dio en Europa, en las últimas décadas las costumbres culinarias de los argentinos hicieron que se convierta en un infaltable en la dieta semanal.

Receta de pastel de papas de Paulina Cocina

Ingredientes

1kg. de papas

1/2kg. de carne picada de ternera

1 cebolla

1/2 pimiento morrón

2 dientes de ajo

1 pastilla de caldo

ajo en polvo

pimentón

25g. de manteca

1 chorrito de leche

nuez moscada

aceite

sal

pimienta

Paso a paso

Cortar las papas en cubos y ponerlas a hervir con sal. Picar la cebolla, el ajo y el pimiento morrón. Calentar el aceite en una olla o sartén y sofreir la cebolla, el pimiento y los ajos. Cuando la cebolla está transparente, agregar la carne y sofreirla mientras se deshace con una cuchara. Salpimentar, agregar la pastilla de caldo, el ajo en polvo, el pimentón y cocer la carne 15min. Una vez que las patatas estén hervidas, hacer en caliente un puré con la manteca y la leche. Salpimentar. Poner en una fuente para horno una base de puré, agregar por encima la carne (dejar que se entibie un poco) y colocar otra capa de puré. Para distribuirlo, se moja la cuchara con agua fría. Llevar a horno fuerte o gratinador unos 15-20 min. o hasta que la parte de arriba esté crocante. Puede agregarse al relleno de carne un huevo picado, olivas verdes picadas o pasas de uva.

Receta de pastel de papas vegano

Ingredientes

1 kg de papas

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo picados

1 zanahoria rallada

1 pimiento rojo picado

200 g de lentejas cocidas

200 g de tomate triturado

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta a gusto

Leche vegetal (cantidad necesaria)

Pan rallado vegano (opcional para gratinar)

Paso a paso