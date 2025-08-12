Sin gluten y muy esponjosos: cómo hacer pancitos de espinaca para acompañar todas las comidas

Dejar el pan es una de las cosas más complicadas para las personas que quieren empezar a llevar una alimentación más saludable. Pero cuando surgen alternativas innovadoras que aseguran un textura esponjosa, rico sabor y alto nivel de proteína, no parece tan malo consumir pan. Por este motivo, esta opción de pan de espinaca es la mejor.
Los pancitos proteicos de espinaca y queso se afirman como una alternativa nutritiva y sin gluten ideal para quienes buscan una opción casera ligera, sabrosa y con ingredientes bien accesibles. Esta preparación permite disfrutar de un pan tierno y con alto valor proteico sin recurrir a harinas tradicionales.
La clave está en combinar ingredientes simples, como ricota, huevo, almidón de maíz, queso rallado y espinaca, lo que da origen a una masa rica, suave y esponjosa. Además, al estar libres de gluten, resultan aptos para quienes siguen una dieta sin TACC y también para familias que preferimos evitar harinas refinadas.
Paso a paso: cómo hacer los pancitos caseros de espinaca
Ingredientes
-
200 g de ricota
-
1 huevo
-
3 cucharadas de almidón de maíz
-
3 cucharadas de queso rallado
-
1 taza de espinaca cocida y bien escurrida
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
Sal, pimienta y condimentos a gusto
Paso a paso:
- En un bowl, colocar la ricota y el huevo, mezclando hasta integrar bien.
-
Incorporar el almidón de maíz, el queso rallado, la espinaca picada, el polvo de hornear y los condimentos.
-
Amasar suavemente hasta obtener una mezcla homogénea.
-
Formar pequeños bollitos y colocarlos en una placa para horno engrasada o con papel manteca.
-
Hornear a temperatura media (180 °C) durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.