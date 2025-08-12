EN VIVO
Recetas de cocina

Sin gluten y muy esponjosos: cómo hacer pancitos de espinaca para acompañar todas las comidas

Esta opción es perfecta para quienes quieran reducir el consumo de pan en su dieta diaria pero busquen un complemento para acompañar comidas.

12 de agosto, 2025 | 20.08

Dejar el pan es una de las cosas más complicadas para las personas que quieren empezar a llevar una alimentación más saludable. Pero cuando surgen alternativas innovadoras que aseguran un textura esponjosa, rico sabor y alto nivel de proteína, no parece tan malo consumir pan. Por este motivo, esta opción de pan de espinaca es la mejor. 

Los pancitos proteicos de espinaca y queso se afirman como una alternativa nutritiva y sin gluten ideal para quienes buscan una opción casera ligera, sabrosa y con ingredientes bien accesibles. Esta preparación permite disfrutar de un pan tierno y con alto valor proteico sin recurrir a harinas tradicionales.

La clave está en combinar ingredientes simples, como ricota, huevo, almidón de maíz, queso rallado y espinaca, lo que da origen a una masa rica, suave y esponjosa. Además, al estar libres de gluten, resultan aptos para quienes siguen una dieta sin TACC y también para familias que preferimos evitar harinas refinadas.

Paso a paso: cómo hacer los pancitos caseros de espinaca

Ingredientes

  • 200 g de ricota

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de almidón de maíz

  • 3 cucharadas de queso rallado

  • 1 taza de espinaca cocida y bien escurrida

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Sal, pimienta y condimentos a gusto

Paso a paso:

  1. En un bowl, colocar la ricota y el huevo, mezclando hasta integrar bien.

  2. Incorporar el almidón de maíz, el queso rallado, la espinaca picada, el polvo de hornear y los condimentos.

  3. Amasar suavemente hasta obtener una mezcla homogénea.

  4. Formar pequeños bollitos y colocarlos en una placa para horno engrasada o con papel manteca.

  5. Hornear a temperatura media (180 °C) durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.

