Sin gluten y muy esponjosos: cómo hacer pancitos de espinaca para acompañar todas las comidas.

Dejar el pan es una de las cosas más complicadas para las personas que quieren empezar a llevar una alimentación más saludable. Pero cuando surgen alternativas innovadoras que aseguran un textura esponjosa, rico sabor y alto nivel de proteína, no parece tan malo consumir pan. Por este motivo, esta opción de pan de espinaca es la mejor.

Los pancitos proteicos de espinaca y queso se afirman como una alternativa nutritiva y sin gluten ideal para quienes buscan una opción casera ligera, sabrosa y con ingredientes bien accesibles. Esta preparación permite disfrutar de un pan tierno y con alto valor proteico sin recurrir a harinas tradicionales.

La clave está en combinar ingredientes simples, como ricota, huevo, almidón de maíz, queso rallado y espinaca, lo que da origen a una masa rica, suave y esponjosa. Además, al estar libres de gluten, resultan aptos para quienes siguen una dieta sin TACC y también para familias que preferimos evitar harinas refinadas.

Paso a paso: cómo hacer los pancitos caseros de espinaca

Ingredientes

200 g de ricota

1 huevo

3 cucharadas de almidón de maíz

3 cucharadas de queso rallado

1 taza de espinaca cocida y bien escurrida

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal, pimienta y condimentos a gusto

Paso a paso: