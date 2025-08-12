Snack ideal para llevar a todos lados: así se hacen estas galletitas de garbanzos sanas y proteicas

Llevar snacks saludables al trabajo, facultad o alguna juntada parece un desafío cada vez más difícil de cumplir, ya que se complica conseguir un sabor rico con ingredientes que no inflamen y sean altos en proteínas. Sin embargo, hace poco se viralizó una receta de galletitas de garbanzos ideal para sumar en cualquier situación.
Sin necesidad de harina ni ingredientes difíciles de conseguir, estas galletitas saladas combinan fibra, proteína vegetal y un sabor suave que las convierte en un snack ideal para cualquier momento del día. Además de destacar su rapidez para cocinarse y resolver una comida sana en cuestión de minutos.
Ligera, crocante y con un delicado aroma a albahaca, cada galletita puede disfrutarse sola o acompañada de dips como hummus, queso crema o guacamole. Son tan sencillas de preparar que incluso se pueden hacer en minutos y guardarlas en la heladera para consumir durante la semana.
Paso a paso para hacer las galletitas de garbanzos
Ingredientes
-
1 taza de garbanzos remojados (mínimo 8 horas o de un día para el otro)
-
2 tazas de agua
-
1 diente de ajo grande
-
Hojas de albahaca fresca al gusto
-
1 cucharada de mostaza
-
1 cucharada de aceite de oliva
-
1 cucharada de queso rallado (tipo parmesano o similar)
-
Sal y pimienta a gusto
Cómo hacerlas: paso a paso
-
Procesá los garbanzos cocidos o remojados por al menos 8 horas con el agua, ajo, albahaca, mostaza, aceite y queso hasta obtener una pasta homogénea. Condimentá con sal y pimienta.
-
Cociná la mezcla en una olla a fuego fuerte, batiendo hasta que espese. Luego, volcala en un molde y llevá a la heladera por una o dos horas.
-
Retirá del frío, desmoldá y cortá en rebanadas finitas.
-
Colocá las galletitas en una fuente aceitada y horneá a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.