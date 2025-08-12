Snack ideal para llevar a todos lados: así se hacen estas galletitas de garbanzos sanas y proteicas.

Llevar snacks saludables al trabajo, facultad o alguna juntada parece un desafío cada vez más difícil de cumplir, ya que se complica conseguir un sabor rico con ingredientes que no inflamen y sean altos en proteínas. Sin embargo, hace poco se viralizó una receta de galletitas de garbanzos ideal para sumar en cualquier situación.

Sin necesidad de harina ni ingredientes difíciles de conseguir, estas galletitas saladas combinan fibra, proteína vegetal y un sabor suave que las convierte en un snack ideal para cualquier momento del día. Además de destacar su rapidez para cocinarse y resolver una comida sana en cuestión de minutos.

Ligera, crocante y con un delicado aroma a albahaca, cada galletita puede disfrutarse sola o acompañada de dips como hummus, queso crema o guacamole. Son tan sencillas de preparar que incluso se pueden hacer en minutos y guardarlas en la heladera para consumir durante la semana.

Paso a paso para hacer las galletitas de garbanzos

Ingredientes

1 taza de garbanzos remojados (mínimo 8 horas o de un día para el otro)

2 tazas de agua

1 diente de ajo grande

Hojas de albahaca fresca al gusto

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de queso rallado (tipo parmesano o similar)

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacerlas: paso a paso