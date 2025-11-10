EN VIVO
Receta de pan de queso express: ideal para una picada de primavera

Se trata de una receta hecha a base de premezcla que queda súper rica. El pan de queso es una opción ideal para combinar con diferentes rellenos.

10 de noviembre, 2025 | 17.27

El pan de queso les da a los sánguches un sabor y una textura diferente, que innova ante la típica masa neutra. En un reciente posteo, la cocinera Jimena Monteverde compartió un video con una receta fácil y rápida hecha a base de premezcla que tiene un resultado excepcional.

La base del pan de queso es almidón de mandioca, naturalmente libre de gluten y más fácil de digerir; al mismo tiempo, el queso aporta proteínas y calcio para fortalecer huesos y músculos. Además, su textura esponjosa y su aroma lo convierten en una opción muy elegida para el desayuno, la merienda o como snack salado. Se trata de una comida tradicional en regiones como el Litoral argentino y Brasil.

Receta de pan de queso express

Ingredientes

  • Premezcla de chipa

  • 3 huevos

  • Agua c/n

  • Quesos a gusto

  • Fiambres a gusto

  • Verduras a gusto

  • Mayonesa

  • Condimentos para pizza

Paso a paso

  1. Para los pancitos, colocar en un bowl los huevos, el agua y la premezcla de chipa. Formar la masa.

  2. Estirar y cortar en rectángulos o la forma que prefieran. Colocar en una placa y hornear hasta dorar.

  3. Para la salsita, mezclar la mayonesa con el condimento para pizza.

  4. Rellenar los sándwiches como más te guste.

Sánguche potente.

Receta de chipa tradicional

Ingredientes

  • 500 g de almidón de mandioca (tapioca)

  • 250 g de queso semiduro (Mar del Plata, pategrás o similar) rallado

  • 150 g de queso fresco en cubitos (opcional pero recomendado)

  • 2 huevos

  • 100 g de manteca o grasa bovina derretida

  • 100 ml de leche (aprox., agregar según necesidad)

  • 1 cucharadita de sal

Paso a paso

  1. Colocar el almidón de mandioca en un bowl grande y mezclar con la sal.

  2. Agregar el queso rallado y el queso en cubitos si lo usás.

  3. Incorporar los huevos y la manteca derretida. Mezclar con las manos.

  4. Añadir la leche de a poco hasta lograr una masa suave y que no se pegue (puede que no necesites toda).

  5. Formar bolitas medianas (del tamaño de una nuez grande o pelotita de golf).

  6. Colocar en una placa sin necesidad de enmantecar, dejando espacio entre ellos.

  7. Hornear en horno precalentado a 200 °C durante 15–20 minutos, hasta que estén infladitos y apenas dorados.

  8. Dejar entibiar y disfrutar con mate o café

