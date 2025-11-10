Receta de pan de queso fácil y rápido.

El pan de queso les da a los sánguches un sabor y una textura diferente, que innova ante la típica masa neutra. En un reciente posteo, la cocinera Jimena Monteverde compartió un video con una receta fácil y rápida hecha a base de premezcla que tiene un resultado excepcional.

La base del pan de queso es almidón de mandioca, naturalmente libre de gluten y más fácil de digerir; al mismo tiempo, el queso aporta proteínas y calcio para fortalecer huesos y músculos. Además, su textura esponjosa y su aroma lo convierten en una opción muy elegida para el desayuno, la merienda o como snack salado. Se trata de una comida tradicional en regiones como el Litoral argentino y Brasil.

Receta de pan de queso express

Ingredientes

Premezcla de chipa

3 huevos

Agua c/n

Quesos a gusto

Fiambres a gusto

Verduras a gusto

Mayonesa

Condimentos para pizza

Paso a paso

Para los pancitos, colocar en un bowl los huevos, el agua y la premezcla de chipa. Formar la masa. Estirar y cortar en rectángulos o la forma que prefieran. Colocar en una placa y hornear hasta dorar. Para la salsita, mezclar la mayonesa con el condimento para pizza. Rellenar los sándwiches como más te guste.

Sánguche potente.

Receta de chipa tradicional

Ingredientes

500 g de almidón de mandioca (tapioca)

250 g de queso semiduro (Mar del Plata, pategrás o similar) rallado

150 g de queso fresco en cubitos (opcional pero recomendado)

2 huevos

100 g de manteca o grasa bovina derretida

100 ml de leche (aprox., agregar según necesidad)

1 cucharadita de sal

Paso a paso