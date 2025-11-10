El pan de queso les da a los sánguches un sabor y una textura diferente, que innova ante la típica masa neutra. En un reciente posteo, la cocinera Jimena Monteverde compartió un video con una receta fácil y rápida hecha a base de premezcla que tiene un resultado excepcional.
La base del pan de queso es almidón de mandioca, naturalmente libre de gluten y más fácil de digerir; al mismo tiempo, el queso aporta proteínas y calcio para fortalecer huesos y músculos. Además, su textura esponjosa y su aroma lo convierten en una opción muy elegida para el desayuno, la merienda o como snack salado. Se trata de una comida tradicional en regiones como el Litoral argentino y Brasil.
Receta de pan de queso express
Ingredientes
-
Premezcla de chipa
-
3 huevos
-
Agua c/n
-
Quesos a gusto
-
Fiambres a gusto
-
Verduras a gusto
-
Mayonesa
-
Condimentos para pizza
MÁS INFO
Paso a paso
-
Para los pancitos, colocar en un bowl los huevos, el agua y la premezcla de chipa. Formar la masa.
-
Estirar y cortar en rectángulos o la forma que prefieran. Colocar en una placa y hornear hasta dorar.
-
Para la salsita, mezclar la mayonesa con el condimento para pizza.
-
Rellenar los sándwiches como más te guste.
Sánguche potente.
Receta de chipa tradicional
Ingredientes
-
500 g de almidón de mandioca (tapioca)
-
250 g de queso semiduro (Mar del Plata, pategrás o similar) rallado
-
150 g de queso fresco en cubitos (opcional pero recomendado)
-
2 huevos
-
100 g de manteca o grasa bovina derretida
-
100 ml de leche (aprox., agregar según necesidad)
-
1 cucharadita de sal
Paso a paso
-
Colocar el almidón de mandioca en un bowl grande y mezclar con la sal.
-
Agregar el queso rallado y el queso en cubitos si lo usás.
-
Incorporar los huevos y la manteca derretida. Mezclar con las manos.
-
Añadir la leche de a poco hasta lograr una masa suave y que no se pegue (puede que no necesites toda).
-
Formar bolitas medianas (del tamaño de una nuez grande o pelotita de golf).
-
Colocar en una placa sin necesidad de enmantecar, dejando espacio entre ellos.
-
Hornear en horno precalentado a 200 °C durante 15–20 minutos, hasta que estén infladitos y apenas dorados.
-
Dejar entibiar y disfrutar con mate o café