Receta de pizza muzzarella: cómo hacerla fácil, rápido y que quede exquisita, según especialistas

La Casa Blanca de La Habana, un clásico de Villa Pueyrredón que volvió con nueva vida y el mismo espíritu de barrio.

En el mundo de la gastronomía, pocas preparaciones generan tanta devoción como la pizza de muzzarella. En Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de La Habana se ha convertido en un emblema gastronómico que honra la tradición italiana con técnicas artesanales y una identidad barrial inconfundible. Su versión de la clásica receta de pizza combina fermentación lenta, horno a leña y productos seleccionados para lograr una textura y sabor incomparables.

La Casa Blanca de La Habana: tradición y renovación en Villa Pueyrredón

Fundada en los años 90, La Casa Blanca de La Habana fue durante décadas un punto de encuentro para los vecinos del barrio. Tras un cierre temporal, reabrió en septiembre de 2024 con una propuesta renovada a cargo de Walter García Díaz y Martín Coiro, dos amigos oriundos de la zona.

El espacio combina historia y modernidad: conserva el cartel original y detalles icónicos, pero suma un horno de piedra a leña construido artesanalmente y un equipo liderado por el chef Alejo Medina. Allí, cada pizza de muzzarella se cocina frente a los comensales, logrando una masa aireada, bordes dorados y un toque distintivo de alioli casero.

El ambiente mezcla el encanto del pasado con un diseño cálido y contemporáneo. Además, el servicio prioriza la atención personalizada, tanto en salón como en mostrador, y ofrece recomendaciones para recalentar la pizza sin perder textura ni sabor, reafirmando el compromiso con la excelencia.

Ingredientes para la mejor receta de pizza muzzarella

Rinde 6 bollos

Harina 00 (tipo napoletana), 1 kg

Agua, 650 ml

Masa madre (120 g) o levadura fresca (5 g)

Sal, 30 g

Aceite de oliva, 10 ml

Para la salsa y cobertura:

Tomate perita en lata, 1,5 kg

Tomate natural maduro, 1,5 kg

Muzzarella, 720 g

Ajo, 6 dientes

Orégano, ají molido y albahaca, cantidad necesaria

Aceitunas, 24 unidades

Cómo hacer pizza paso a paso, según los expertos

La combinación de ingredientes frescos, muzzarella de primera calidad y salsa casera define una pizza auténtica y memorable.

1. Preparar la masa: En un recipiente, mezclar 600 ml de agua con la masa madre hasta integrar. Incorporar la harina y trabajar hasta obtener una textura homogénea. Disolver la sal en los 50 ml de agua restantes y sumar a la mezcla, junto con el aceite de oliva. Amasar hasta lograr una masa lisa.

Dejar reposar 1 hora tapada, realizar un pliegue y dejar reposar otra hora. Luego, dividir en 6 bollos de 320 g, bollar y dejar fermentar al menos 24 horas en frío. Esta fermentación prolongada otorga una masa más liviana y con mejor sabor.

2. Elaborar la salsa: Colocar los tomates naturales cortados por la mitad en una bandeja con aceite de oliva, sal, ajo y ají molido. Hornear a 200 °C hasta dorar y luego procesar junto con los tomates en lata, sal, pimienta, albahaca y orégano. El resultado es una salsa equilibrada y aromática, ideal para realzar la receta de pizza artesanal.

3. Cocinar la pizza: Precalentar el horno a la temperatura máxima durante una hora. Estirar los bollos hasta formar discos de 30 cm, colocar 90 g de salsa y 125 g de muzzarella por pieza. Cocinar sobre el piso del horno durante 2 minutos.

Finalizar con un hilo de aceite de oliva en los bordes, una pizca de orégano y una aceituna por porción. El resultado es una pizza de muzzarella con borde crocante, centro tierno y aroma ahumado.

El secreto detrás de una pizza perfecta

El éxito de esta receta de pizza reside en la combinación de técnica, ingredientes y pasión. La fermentación lenta aporta sabor y digestibilidad, mientras que el horno a leña con quebracho blanco y rojo confiere ese toque distintivo que remite a las pizzerías clásicas.

En La Casa Blanca de La Habana, el respeto por la tradición se fusiona con la creatividad contemporánea, dando como resultado una experiencia que celebra la memoria del barrio y el amor por la buena cocina. Un homenaje a la auténtica pizza de muzzarella, simple, artesanal y verdaderamente irresistible.