Feria Francesa 2025: el evento de gastronomía parisina que reúne comida, música en vivo y actividades, con entrada libre y gratuita.

La Feria Francesa, uno de los eventos más esperados para los fanáticos de la gastronomía y pastelería, vuelve a abrir sus puertas con una nueva edición este sábado 8 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Noche de los Museos 2025, con entrada libre y gratuita.

En esta ocasión especial, habrán más de 30 stands de cocina y pastelería francesa, actividades culturales, clases en vivo y un horario extendido para acompañar la dinámica cultural y festiva de la Noche de los Museos. Es una oportunidad ideal para vivir un pedacito de Francia en Buenos Aires.

Organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, el evento se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400, Recoleta). Además de ser un evento imperdible, es una actividad gratuita que vale la pena aprovechar si te gusta conocer la gastronomía de otros países.

El sábado 8 de noviembre, en coincidencia con La Noche de los Museos, la Feria Francesa extenderá su horario hasta las 22, ofreciendo una experiencia nocturna con luces, música y gastronomía al aire libre. Al día siguiente, domingo 9, la feria abrirá de 11 a 18:30.

Feria Francesa 2025: los detalles sobre el evento de gastronomía francesa

Este clásico porteño invita a disfrutar lo mejor de la cocina parisina y regional francesa con más de 30 stands de gastronomía, pastelería, productos gourmet y especialidades típicas.

Feria Francesa 2025.

Habrá desde croissants, macarons y éclairs hasta quiches, sándwiches, platos elaborados, quesos y productos tradicionales, además de café de especialidad, delicias dulces y saladas para todos los gustos.

Las actividades que se podrán hacer

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los distintos puestos, participar de actividades culturales y disfrutar de espectáculos musicales y clases en vivo. Además, habrá diferentes masterclasses de cocina francesa, donde chefs invitados realizarán en vivo recetas tradicionales.

También se podrá disfrutar de shows musicales con espíritu parisino, ideales para disfrutar al aire libre y sentirse por un rato en las calles de Francia. Infaltables las charlas, actividades para niños y juegos pensados para toda la familia.

Stands Participantes

Compañía de Chocolates, Raclette, Almacén 1249, Cinna Coffee & Roll, Gontran Cherrier, Uria Raclette, Mauricio Asta, Jimena Fuster, Le Trouqet de Henry, Kakawa, Choux Éclairs, Darton Cuisine, Les Croquants, Laban, Morris Mousse, French Cookie, Topinambour, L´Epi Boulangerie, Merci, Essen, Cocu, Las Dinas, Quesos Fermier, Farmacia Lezama, Jérôme by Frenchie, Lucullus, Jimena Fuster, Milkaut, Noire, Hongos Porto y L´Oréal.

Dirección, horarios y contacto

Dirección: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, CABA.

Días: sábado 8 de 11 a 22 y domingo 9 de noviembre de 11 a 18:30.

Instagram: @luculluscocinafrancesa

En caso de lluvia, se suspende y se posterga para el fin de semana siguiente.