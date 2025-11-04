El mapa completo de la Noche de los Museos 2025: todos los sitios culturales e históricos

El sábado 8 de noviembre se realizará la 21 edición de la Noche de los Museos 2025, uno de los eventos más convocantes del calendario porteño. Se trata de una oportunidad para visitar exposiciones y sitios culturales e históricos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de manera libre y gratuita.
La actividad se desarrollará desde las 19 hasta las 2 de la mañana y consta de más de 300 espacios distribuidos, en su mayoría, en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Además, quienes asistan podrán usar el transporte público gratis, para ello es necesario que se descarguen el pase libre para acceder a las líneas de jurisdicción porteña y el subte. Las Ecobicis también se podrán usar, con un límite de cuatro viajes de 45 minutos cada uno.
Noche de los Museo 2025: el mapa completo con dirección y barrio
Los siguientes sitios participarán de la Noche de los Museos 2025
- 921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco)
- AGIP: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Viamonte 900, San Nicolás)
- Amapola Jardín y Escuela Primaria (Jorge Luis Borges 1791, Palermo)
- Archivo General de la Nación (Rondeau 2277 / Pichincha 2080, Parque Patricios)
- Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Av Patricias Argentinas 550, Caballito)
- Asociación Círculo Italiano (Libertad 1264, Retiro)
- Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801, Villa Devoto)
- Asociación Néstor Pio Meana y Grupo Scout Benito Meana (Junín 1445, Recoleta)
- Asociación Sociedad Luz (Suárez 1301, Barracas)
- Auditoría General de la Nación (Av. Rivadavia 1745, Montserrat)
- Azulay Art Gallery (Av. Libertador 1028, Retiro)
- Biblioteca Argentina para Ciegos (Lezica 3909, Almagro)
- Biblioteca del Congreso de la Nación (Hipólito Yrigoyen 1750, Montserrat)
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (25 de Mayo 305, San Nicolás)
- Bomberos de La Boca (Brandsen 567, La Boca)
- Caminos del arte (Conde 1298, Colegiales)
- Casa Amarilla / Departamento de Estudios Históricos Navales (Alte Brown 401, La Boca)
- Casa Cultural Pepa Noia (Brasil 444, San Telmo)
- Casa Ezeiza (Defensa 1179, San Telmo)
- Casa Polaca de la Unión de los Polacos (Jorge Luis Borges 2076, Palermo)
- Casa Ushuaia (Sarmiento 650, San Nicolás)
- Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, Palermo)
- Casa Walsh (Nicaragua 4445, Palermo)
- Casal de Catalunya de Buenos Aires (Chacabuco 863, San Telmo)
- Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, Montserrat)
- Casa de la Provincia de Salta (Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933, San Nicolás)
- Casa de la Provincia de Tucumán (Suipacha 140, San Nicolás)
- Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes (Viamonte 2790, Balvanera)
- Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, Recoleta)
- Casco Histórico (Av. Leandro N. Alem y B. Mitre, Montserrat/Retiro/San Telmo)
- Cassia House (Laprida 1811, Recoleta)
- Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276, San Nicolás)
- Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (Brasil 428, San Telmo)
- Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Superí 2647, Coghlan)
- Centro Argentino de Ingenieros (Cerrito 1250, Retiro)
- Centro Cultural 25 de Mayo (Av Triunvirato 4444, Villa Urquiza)
- Centro Cultural Borges (Viamonte 525, San Nicolás)
- Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires (Paysandú 1221, Caballito)
- Centro Cultural de la Ciencia (C3) (Godoy Cruz 2270, Palermo)
- Centro Cultural El Conventillo de Nelly (Suárez 557, La Boca)
- Centro Cultural El Eternauta (Eleodoro Lobos 437, Caballito)
- Centro Cultural Lola Mora (Programa Cultural en Barrios - G.O.P.S.) (Río de Janeiro 986, Caballito)
- Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038/2040, Balvanera)
- Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta)
- Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833, Balvanera)
- Centro Cultural Tití Rossi (Sánchez de Loria 695, Almagro)
- Centro Cultural Turco Yunus Emre (3 de febrero 1365, Belgrano)
- Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante (Avenida Independencia 611, San Telmo)
- Centro de Formación Profesional del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) (Pinzón 318, La Boca)
Centro Cultural Coreano (Maipú 972, Retiro)
- Centro Metropolitano de Diseño | CMD (Algarrobo 1041, Barracas)
- Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866, Villa Crespo)
- Churros El Topo (Av. Roque Saenz Peña 620, San Nicolás)
- Club Argentino de Ajedrez (Paraguay 1858, Recoleta)
- Club de Pescadores (Av. Costanera Rafael Obligado s/n y Av. Sarmiento, Palermo)
- Club Italiano de Buenos Aires (Av. Rivadavia 4731, Caballito)
- Colección Amalita (Olga Cossettini 141, Puerto Madero)
- Colección Balanz (Av. Corrientes 316, San Nicolás)
- Colegio Aletheia (Gallo 1341/1353, Recoleta)
- Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652, Caballito)
- Colegio N° 6 «Manuel Belgrano» - Museo Escolar «Guillermo Berazategui» (Ecuador 1158, Recoleta)
- Colegio N° 7 «Juan Martín de Pueyrredón» (Chacabuco 922 (Escuela), San Telmo)
- Colegio N°4 D.E 9 “Nicolás Avellaneda ” (El Salvador 5528, Palermo)
- Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147, La Boca)
- Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222/272, Montserrat)
- Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894, San Nicolás)
- Congreso de la Nación Argentina (Av. Rivadavia 1850, Balvanera)
- Consejo de la Magistratura de la CABA (Av. Julio A. Roca 530, Montserrat)
- Cruz Roja Argentina Filial Saavedra (Quesada 2602, Núñez)
- Cultura Viva (Anchorena 664, Balvanera)
- Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Belgrano 570, Montserrat)
- Departamento Central de la Policía Federal Argentina (Moreno 1550, Montserrat)
- Departamento de Histología, Embriología, Biología Celular y Genética de la Facultad de Medicina de la UBA (Paraguay 2155, 2º piso, Sector M3, Recoleta)
- Editora Nacional Braille y Libro Parlante (Hipólito Yrigoyen 2850, Balvanera)
- EFEFE Espacio de arte (Andonaegui 2404, Villa Urquiza)
- El jardín de la plaza (Charcas 4446, Palermo)
- El Pasaje de La Luna (Pasaje San Lorenzo 365, San Telmo)
- El Templete (Av Caseros 3250, dentro del Parque de los Patricios, Parque Patricios)
- ENS 7 “José M. Torres” (Avenida Corrientes 4261, Almagro)
- ESEA en cerámica Nº 2 - Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” (Magariños Cervantes 5068, Villa Luro)
- Esea en Cerámica N°1 DE 2 (Bulnes 45, Almagro)
- Escuela 1 DE 1 Juan José Castelli - Colección Entomológica Emile J. Garcín (Ayacucho 1680, Recoleta)
- Escuela 9 D.E. 8 “Florentino Ameghino” (Av. La Plata 623, Caballito)
- Escuela de Adultos Manuel Belgrano Nº 29 D.E 4 (Araoz de Lamadrid 676, La Boca)
- Escuela de Bellas Artes «Lola Mora» (Soldado de la frontera 5155, Villa Lugano)
- Escuela de Comercio Nº 1 «Dr. Joaquín V. González» (Benito Quinquela Martín 1649, Barracas)
- Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3 DE 17º (Av. Francisco Beiró 4418, Villa Devoto)
- Escuela de especialidades paramédicas de la Cruz Roja A-825 (Moreno 3363, Balvanera)
- Escuela de la Joya “Maestro Joyero Sergio Lukez” (Lezica 3909, Almagro)
- Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio A. Roca” (La Rioja 1042, San Cristóbal)
- Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº1 “Pte. Roque Sáenz Peña” (Avenida Córdoba 1951, Recoleta)
- Escuela N° 8 «Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño» (Varela 358, Flores)
- Escuela Nº 9 D.E. 4 “Benito Quinquela Martin” (Olavarría 486, La Boca)
- Escuela José Jacinto Berrutti (Benito Quinquela Martín 1081, La Boca)
- Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Manuel Belgrano (Wenceslao Villafañe 1342, Barracas)
- Escuela Técnica N° 14 DE 5 Libertad (Santa Magdalena 431, Barracas)
- Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Peron 1400, Bajo autopista, Parque Chacabuco)
- Espacio Cultural Armenia (Armenia 1366, Palermo)
- Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750, Barracas)
- Espacio de arte de la Fundación OSDE (Arroyo 807, Retiro)
- Espacio Histórico de la PFA (Av. De Mayo 1333, Montserrat)
- Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA (Libertador 8151, Núñez)
- Espacio Peces (Santa Elena 440/442/444, Barracas)
- Espacio Taura / Café La Palabra (Adolfo Alsina 685, Montserrat)
- Estación II (Av. Caseros 2849, Parque Patricios)
- Estación IV (Laprida 1739, Recoleta)
- Estación Retiro Mitre (Av. Dr. Ramos Mejía 1348, Retiro)
- Estación VII “Flores” Bomberos de la Ciudad (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2255, Flores)
- ET 31 DE 4 “Maestro Quinquela” (Av. Don Pedro de Mendoza 1777, La Boca)
- Expo Bondi solidaria 2025 (Manuela Pedraza 4415, Saavedra)
- F/o Objetos y Teorías (Av. Pedro de Mendoza 1901, La Boca)
- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Belgrano)
- Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263, Recoleta)
- Facultad de Odontología de la UBA (Marcelo Torcuarto de Alvear 2142, Recoleta)
- Feria Artesanal del Parque Lezama (Brasil y Defensa, San Telmo)
- Feria Palermo Viejo (Costa Rica entré Malabia y Armenia, Palermo)
- FotoGalería Sara Facio (Av. Corrientes 1530, San Nicolás)
- Fundación Alfredo Palacios (Charcas 4741, Palermo)
- Fundación Andreani (Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca)
- Fundación Arthaus (Bartolomé Mitre 434, San Nicolás)
- Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452, Recoleta)
- Fundación Caleidoscopio (Beauchef 479, Caballito)
- Fundación Esteban Lisa (Rocamora 4555, Almagro)
- Fundación IWO (Viamonte 2790, Balvanera)
- Fundación Instituto Leloir (Av Patricias Argentinas 435, Caballito)
- Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana (Caboto 564, La Boca)
- Fundación Museo Argentino del Seguro (Joaquin V. Gonzalez 1785, Departamento 5, Villa Santa Rita)
- Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca)
- Galería del Viejo Hotel (Balcarce 1053, San Telmo)
- Galería Social Rimini (Necochea 1234, La Boca)
- Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados Masones (Peron 1242, Montserrat)
- IES en Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández» (Carlos Pellegrini 1515, Retiro)
- IES Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” (Córdoba 2016, Balvanera)
- Instituto de Educación Superior Juan B. Justo" (Álvarez Jonte 3867, Villa del Parque)
- Instituto del Carmen (Paraguay 1766, Recoleta)
- Instituto Divino Corazón (República Dominicana 3586, Palermo)
- Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre (3 de Febrero 1370, Palermo)
- Instituto Nacional de Investigaciones históricas Eva Perón - Museo Evita (Lafinur 2988, Palermo)
- Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (México 564, Montserrat)
- Instituto Nacional Sanmartiniano (Mariscal Ramón Castilla 2752, Palermo)
- Instituto privado Hogar de la Infancia de La Boca (Av. Almirante Brown 1031, La Boca)
- Instituto Santa María de Nazareth A-318 Hogar Luis María Saavedra (Av. Ricardo Balbín 4131, Saavedra)
- Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST) (Olazábal 1440 - Av del Libertador 6155/85, Belgrano)
- Jardín de Infantes Integral N° 1 «Benito Quinquela Martín» (Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 648, La Boca)
- Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo (Aquino 5995, Villa Lugano)
- LABA - Laboratorio de Artes Buenos Aires (Fraga 648, Chacarita)
- Laboratorio Patrimonial Centenera / Museo del Subte (Del Barco Centenera 777, Caballito)
- Llordi Galería de Arte (Libertad 541, San Nicolás)
- Lomas de Núñez Upper School (Arcos 4531, Núñez)
- Macba - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Av. San Juan 328, San Telmo)
- Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo)
- Mega Museo de la Emigración Gallega en la Argentina, Francisco Paco Lores (Chacabuco 955, San Telmo)
- Memorias de San Juan Evangelista (Olavarría 486, La Boca)
- Ministerio de Defensa (Azopardo 250, Montserrat)
- Morris Arte Gráfico (Av. Santa Fe 2729, Patio del Liceo, local 21, Recoleta)
- Multiespacio Instituto de la Visión (Marcelo T. de Alvear 2261, Recoleta)
- MUMaAg | Museo Universitario de Maquinaria agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn de la Facultad de Agronomía de la UBA (Av. Beiró 2599, Agronomía)
- MUNTREF - Museo de la Inmigración (Av. Antártida Argentina s/n, Retiro)
- Museo ARCA (Hipólito Yrigoyen 370, San Nicolás)
- Museo Argentino de Ciencias Naturales (Av. Angel Gallardo 470, Caballito)
- Museo Antártico Gral. de División Hernán Pujato (Av. Paseo Colón 1407, San Telmo)
- Museo Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1843, La Boca)
- Museo Beatles de Buenos Aires (Av. Corrientes 1660, San Nicolás)
- Museo Bernasconi (Catamarca 2100, Parque Patricios)
- Museo Barrio de Flores (Ramón Falcón 2207, Flores)
- Museo Banco Provincia (Sarmiento 364, San Nicolás)
- Museo Borges (Anchorena 1660, Recoleta)
- Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurès, Balvanera)
- Museo Casa Fernández Blanco (Av. Hipólito Yrigoyen 1420, Montserrat)
- Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837, Recoleta)
- Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390, Belgrano)
- Museo Central de Ciencias Médicas (MUCCME) de la UBA (Paraguay 2155, 4° piso, sector M1, Recoleta)
- Museo Club Atlético Nueva Chicago (Av. Lisandro de la Torres 2288, Mataderos)
- Museo Colegio Mariano Moreno (Rivadavia 3577, Almagro)
- Museo de Anatomía Juan José Naón de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA (Paraguay 2155 - 1º piso sector Uriburu, Recoleta)
- Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, Belgrano)
- Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350, San Telmo)
- Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, Palermo)
- Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, Palermo)
- Museo de Ciencia y Técnica “Ing. Juan José Sallaber” (Av. Las Heras 2214, Recoleta)
- Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, Caballito)
- Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Junín 956, Recoleta)
- Museo de Farmacia Dra. Rosa D’Alessio de Carnevale Bonino (Junín 954, Recoleta)
- Museo de la Aduana (Azopardo 350, Montserrat)
- Museo de la Ciudad (Defensa 187/Defensa 223, Montserrat)
- Museo de la Deuda Externa Argentina (José E. Uriburu 781 - 1°piso, Recoleta)
- Museo de la Escuela N° 1 DE 12 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza” - MEMU (Yerbal 2370, Flores)
- Museo de la Escuela de Ciencias del Mar (Av Antártida Argentina 425 - Dársena Norte, Retiro)
- Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Av. de los Italianos 851, Puerto Madero)
- Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” (Hipólito Yrigoyen 3950, Almagro)
- Museo de la Parroquia San Pedro González Telmo (Humberto Primo 340, San Telmo)
- Museo de la Policía Federal Argentina (anexo) (Av. Figueroa Alcorta 3701, Palermo)
- Museo de la Seguridad Social (Av. Córdoba 720, San Nicolás)
- Museo de las Escuelas (Catamarca 2100, Parque Patricios)
- Museo de Maquetas - MuMa de la FADU de la UBA (Av. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria pabellón III, Belgrano)
- Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes, AySA (Riobamba 750, Balvanera)
- Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51, La Boca)
- Museo del colectivo (Av. Boedo 849, Boedo)
- Museo del Hospital de Clínicas (Córdoba 2351 1°, Recoleta)
- Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Gallo 1330, Recoleta)
- Museo del Hospital Udaondo (MHU) (Av. Caseros 2071, 2º piso, Parque Patricios)
- Museo del Iser (Ramos Mejía 1398, Retiro)
- Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” (Provincias Unidas 353, Parque Chacabuco)
- Museo del Mate (Av. de Mayo 853, Montserrat)
- Museo del Subte (Del Barco Centenera 777, Caballito)
- Museo Dr Ernesto Longobardi (Virgilio 1980, Monte Castro)
- Museo El Ángel (Perú 555, San Telmo)
- Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral (25 de mayo 245, San Nicolás)
- Museo Ferro (Avellaneda 1240, Caballito)
- Museo Franciscano Fray José María Bottaro (Alsina 380, Montserrat)
- Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, Saavedra)
- Museo Histórico de Gendarmería Nacional (Av. Presidente Ramón Castillo 788, Retiro)
- Museo Histórico de La Boca “Rubén Granara Insúa” (Lamadrid 431, La Boca)
- Museo Histórico Desiderio Davel - MHDD (Av. Díaz Velez 4821, Caballito)
- Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia (Av. Las Heras 2670, Recoleta)
- Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, San Telmo)
- Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo (Bolivar 65, Montserrat)
- Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079, Belgrano)
- Museo Histórico y Numismático “Arnaldo Cunietti-Ferrando” Banco Nación (Av. Rivadavia 325, San Nicolás)
- Museo Histórico y Numismático “Hector Carlos Janson” (San Martín 216, San Nicolás)
- Museo Isaac Fernández Blanco - Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, Retiro)
- Museo Judío de Buenos Aires Templo Libertad (Libertad 769, San Nicolás)
- Museo Madre Eufrasia (Humahuaca 3696, Almagro)
- Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago de Calzadilla 1301, Núñez)
- Museo Marítimo “Ing. Cerviño” de la Escuela Nacional de Náutica (Avenida Antartida Argentina 1535, Puerto Madero)
- Museo Mitre (San Martín 336, San Nicolás)
- Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad (Av. Boedo 870, Boedo)
- Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902, Palermo)
- Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2º piso, San Nicolás)
- Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, Recoleta)
- Museo Nacional del Grabado (Riobamba 985, 2° piso, Recoleta)
- Museo Nacional Ferroviario (Avenida del Libertador 405, Retiro)
- Museo “Nini Marshall”, Liceo 1 de 2 José Figueroa Alcorta (Santa Fe 2778, Recoleta)
- Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250, Coghlan)
- Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé (Humberto 1° 378, San Telmo)
- Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220, Recoleta)
- Museo Scout Nacional (Libertad 1282, Retiro)
- Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio (Av. Del Libertador 8635/51, Núñez)
- Museo Vicente López y Planes de SADAIC (BLavalle 1547/9, San Nicolás)
- Museo Xul Solar (Laprida 1212, Recoleta)
- Napule Galleria d’Arte (Jose A. Terry 300, Caballito)
- Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (Av Callao 67, San Nicolás)
- Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero)
- Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370, Montserrat)
- Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento 151, Montserrat)
- Parque de Innovación BA (Campos Salles 1138, Núñez)
- Parroquia y Santuario Santa Lucía virgen y mártir (Av. Montes de Oca 550, Barracas)
- Paseo Histórico Coches La Brugeoise (Estación Perú de la Línea A – acceso sentido a San Pedrito, Montserrat/San Nicolás)
- Pinacoteca de la Secretaría de Educación de la Nación (Pizzurno 935, Recoleta)
- Pinacoteca Luis León de los Santos (Av Suárez 1131, La Boca)
- Planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n, Palermo)
- Polo Bandoneón (Av Sáenz Oeste 1480, Nueva Pompeya)
- Prefectura Naval Argentina (Av. Eduardo Madero 235, San Nicolás)
- PROA21 (Av. Pedro de Mendoza 2073, La Boca)
- RadioBar Buenos Aires (Wenceslao Villafañe 65, La Boca)
- Radio Nacional (Maipú 555, San Nicolás)
- Reciclaje Electrónico Esquinazo (Juan Darquier 981, Barracas)
- Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” (Luis María Campos 554, Palermo)
- Salón de las Banderas y Talleres (Dorrego 690, Chacarita)
- Salón Germán Abdala de la sede nacional de CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 744, San Nicolás)
- Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola (Salta 870, Constitución)
- Santuario de Cromañón y Estación “Once - 30 de diciembre” (Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaures, Balvanera)
- Sede Capital Racing Club (Nogoyá 3051, Villa del Parque)
- Sindicatura General de la Nación Espacio Cultural de la Democracia (Avenida Corrientes 379, San Nicolás)
- Sitio Arqueológico La Cisterna (Av. Ramos Mejia 1315, Retiro)
- Sociedad Hebraica Argentina (Sarmiento 2233, Balvanera)
- SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos (Picheuta 1685, Parque Chacabuco)
- Tacha (Humboldt 1271, Chacarita)
- Teatro Colón (Libertad 621, San Nicolás)
- Televisión Pública (Av. Figueroa Alcorta 2977, Palermo)
- Torre Monumental (Av. Ramos Mejia 1315, Retiro)
- Tribunal Superior de Justicia (Cerrito 760, San Nicolás)
- UADE ART (Lima 775, Montserrat)
- UmerezArtCenter & Buenos Aires fine Art (Cuba 1930, Belgrano)
- Unión Helénica Peloponense (Humberto Primo 1470, Constitución)
- Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca)
- Vecchia República (Av. Larrazabal 1251, Mataderos)
- ZERO618 GALLERY (Av. Caseros 528, San Telmo)