Qué día de noviembre es la Noche de los Museos: todo lo que tenés que saber

Qué día de noviembre es la Noche de los Museos.

La Noche de los Museos se realizará el próximo sábado 8 de noviembre desde las 19 hasta las 2 de la madrugada en diferentes puntos del país, y nadie quiere perdérsela. Todo lo que hay que saber sobre el mega evento que disfrutan millones de argentinos todos los años.

En La Noche de los Museos más de 300 museos y espacios culturales abrirán sus puertas con entrada gratuita y actividades especiales, muestras y visitas guiadas para toda la familia. Aunque por el momento no está el listado oficial de todos los museos que participarán, se espera que sean los mismos espacios del 2024. Algunos de ellos fueron:

Usina del Arte en La Boca.

Torre Monumental en Retiro.

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) en San Telmo.

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” en Recoleta.

Museo de la imaginación y el juego (MIJU) en Puerto Madero.

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces en Montserrat.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en Núñez.

Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz en Vélez Sársfield.

Museo River Plate

MUNTREF Sede Hotel de Inmigrante en Retiro.

Museo Sitio de Memoria ESMA en Núñez.

Radio Nacional en San Nicolás.

Sitio Arqueológico La Cisterna en Montserrat.

Algunos consejos para tener en cuenta