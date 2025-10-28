Se vienen los Premios Ídolo 2025 en Argentina: cuándo serán

Los Premios Ídolo llegan a Argentina una vez más.

Los Premios Ídolo Argentina, galardón español que premia a los creadores de contenido digital e influencers, anunciaron los nominados en las 25 categorías que resultarán premiadas el próximo viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe.

Desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber o TikToker, entre otras, los principales influencers de la Argentina se congregarán en calidad de nominados la noche del próximo viernes, en lo que será una flamante segunda edición del primer y único premio exclusivamente pensado para los creadores de contenido digital.

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2021, creados por la influencer Dulceida, una de las celebrities más populares del universo digital europeo. Rápidamente se posicionaron como uno de los eventos de gala más convocantes en la agenda de Madrid, y son el galardón más preciado de todos los influencers y creadores de contenido del universo digital.

En su primera edición argentina en agosto de 2024, el evento reunió a más de 400 creadores de contenido entre los que se encontraron los influencers más populares del país, celebrities del mundo de la música, tendencias, moda, personalidades de los medios y mucho más. Su debut local fue un éxito validado y acompañado por la comunidad digital argentina, consolidando la presencia del evento en la agenda de Buenos Aires. Los Premios Ídolo celebrarán ahora su segunda edición para reafirmarse como el único galardón exclusivo de los content creators e influencers en nuestro país.

La palabra de la creadora de los Premios Ídolo

"Estoy muy feliz por esta segunda edición de los premios Ídolo en Argentina. El éxito de su primera edición nos ha dado un impulso enorme para seguir trabajando y construyendo el galardón allí. Finalmente este año podré viajar, conocer el país y estar en Argentina viviendo el día más importante para los creadores de contenido. Ídolo es un proyecto amado por nosotros en España; ver cómo ese amor y esa dedicación se proyectan en Argentina nos hace crecer como profesionales del universo digital", aseguró Aída Domenech (Dulceida), flamante creadora del galardón en España.