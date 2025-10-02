Llega a Argentina la segunda edición de los Premios Ídolo: cuándo serán

Los Premios Ídolo llegan por segunda vez a Argentina.

Los Premios Ídolo, galardón español que premia a los creadores de contenido digital e influencers, y que ya es un éxito absoluto en la península ibérica, confirmaron su segunda edición en Argentina. La gala tendrá lugar nuevamente en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, el próximo viernes 31 de octubre, y será una producción en alianza con Telefe, la marca de entretenimiento líder de Argentina, partner estratégico que tendrá los derechos de transmisión de la ceremonia.

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2021, creados por la influencer Dulceida, una de las celebrities más populares del universo digital europeo. Rápidamente se posicionaron como uno de los eventos de gala más convocantes en la agenda de Madrid, y son el galardón más preciado de todos los influencers y creadores de contenido del universo digital.

En su primera edición argentina en Agosto de 2024, el evento reunió a más de 400 creadores de contenido entre los que se encontraron los influencers más populares del país, celebrities del mundo de la música, tendencias, moda, personalidades de los medios y mucho más. Su debut local fue un éxito validado y acompañado por la comunidad digital argentina, consolidando la presencia del evento en la agenda de Buenos Aires. Los Premios Ídolo celebrarán ahora su segunda edición para reafirmarse como el único galardón exclusivo de los content creators e influencers en nuestro país.

"Estoy muy feliz por esta segunda edición de los premios Ídolo en Argentina. El éxito de su primera edición nos ha dado un impulso enorme para seguir trabajando y construyendo el galardón allí. Finalmente este año podré viajar, conocer el país y estar en Argentina viviendo el día más importante para los creadores de contenido. Ídolo es un proyecto amado por nosotros en España; ver cómo ese amor y esa dedicación se proyectan en Argentina nos hace crecer como profesionales del universo digital", aseguró Aída Domenech (Dulceida), creadora del galardón en España.

Qué es Ídolo Argentina

Ídolo Argentina premia contenidos clasificados en diversas categorías que van desde la moda hasta la gastronomía, pasando por viajes, actualidad, música o tecnología y con novedades para esta nueva edición. El principal objetivo del premio es reconocer y celebrar el talento de los creadores de contenido, así como fomentar la innovación y la excelencia en el mundo digital. Además, buscan motivar a los creadores a seguir produciendo contenido de alta calidad y a mantener una relación positiva y significativa con su audiencia. En síntesis, los Premios Ídolo son un reconocimiento importante en la esfera de las redes sociales y el contenido digital, celebrando a aquellos que han logrado destacarse y conectar con millones de personas a través de sus plataformas.